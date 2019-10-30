***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri19 -586.478 -435.306 -202.718 -133.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 618.182 566.055 8.732 45.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -23.331 -141.139 -7.315 -124.525ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.373 -10.390 -201.301 -212.599Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 105.829.171 199.501.202 36.705.185 88.763.839Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -103.080.723 -193.715.696 -34.970.576 -87.678.678FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.756.821 5.775.116 1.533.308 872.562Finansman Gelirleri22 76.365 782.909 34.972 302.860Finansman Giderleri23 -149 -378.971 -149 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.833.037 6.179.054 1.568.131 1.175.422Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.878 -2.440 -49.854 -5.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri-49.154 -49.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.724 -2.440 -700 -5.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241DÖNEM KARI (ZARARI)2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.926.032 -498.397Dönem Karı (Zararı)2.781.159 6.176.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.781.159 6.176.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.511.732 -5.872.459Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.644 34.063Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.975 16.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.975 16.082Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.607.898 -5.763.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.607.898 -5.763.720Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler43.547 -158.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.656.605 -802.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.675.401 -247.921Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 5.643.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 5.643.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.276 9.104İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.276 9.104Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler3.653Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)3.653Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.958 -180.619Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.151 -5.932.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.151 -5.932.222Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.963 -97.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.963 -97.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.926.032 -498.397YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.488 473.935İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri344.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.787 -755Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.787 -755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.299 130.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.299 130.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.921.544 -24.462NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.921.544 -24.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.971 73.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.956.515 49.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 3.956.516 34.971Finansal Yatırımlar9 6.042.300 7.112.403Diğer Alacaklar11 24.120 38.395İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 24.120 38.395Peşin Ödenmiş Giderler12 20.129 6.671Diğer Dönen Varlıklar16 500ARA TOPLAM10.043.565 7.192.440TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.043.565 7.192.440DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar13 94.073 124.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 4.340TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.413 124.971TOPLAM VARLIKLAR10.141.978 7.317.411KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 0 11.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 11.151Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 -139.315 -180.138Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 25.621 33.584ARA TOPLAM-113.694 -135.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER-113.694 -135.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.975Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.592 1.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.567 1.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER-90.127 -133.535ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.232.105 7.450.946Ödenmiş Sermaye17 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları17 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.582.504 2.357.679Net Dönem Karı veya Zararı2.781.158 3.224.824TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.232.105 7.450.946TOPLAM KAYNAKLAR10.141.978 7.317.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 1.476.697 1.147.149 1.194.448 5.098.286 5.098.286Transferler-888.246 1.210.530 -1.194.448 -872.164 -872.164Dönem Karı (Zararı)3.224.824 3.224.824 3.224.824Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.679 3.224.824 7.450.946 7.450.946Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.679 3.224.824 7.450.946 7.450.946Transferler3.224.824 -3.224.824Dönem Karı (Zararı)2.781.159 2.781.159 2.781.159Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 5.582.504 2.781.159 10.232.105 10.232.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795327BIST