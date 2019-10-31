***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 0 260.607TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606Yeni Bakiye255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 0 264.213Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 0 0 0 0 23.100 22.780 0 22.780Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 245.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -368 0 0 5.655 3.606 23.100 531.993 0 531.993Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 17.288 17.376 0 17.376Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 5.655 43 17.288 523.033 0 523.033Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER239.450 151.615 391.065 303.285 218.096 521.381GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 197.073 113.620 310.693 254.023 168.630 422.653Teminat Mektupları197.073 90.477 287.550 254.023 116.938 370.961Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 10.562 10.562Diğer Teminat Mektupları197.073 90.477 287.550 254.023 106.376 360.399Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 568 568 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 568 568 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 22.575 22.575 0 51.692 51.692Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 17 1.404 1.421 82 0 82Cayılamaz Taahhütler17 1.404 1.421 82 0 82Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 1.404 1.404 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri17 0 17 17 0 17Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 65 0 65Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 36.591 36.591 1.734 47.882 49.616Vadeli Döviz Satım İşlemleri42.360 0 42.360 47.446 1.584 49.030Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER912.379 561.313 1.473.692 816.031 547.883 1.363.914EMANET KIYMETLER13.790 0 13.790 10.803 0 10.803Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler8.600 0 8.600 4.240 0 4.240Tahsile Alınan Çekler3.606 0 3.606 6.556 0 6.556Tahsile Alınan Ticari Senetler1.584 0 1.584 7 0 7Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER857.182 500.524 1.357.706 805.193 495.885 1.301.078Menkul Kıymetler49.445 84.656 134.101 32.652 79.215 111.867Teminat Senetleri200.537 71.582 272.119 188.759 70.898 259.657Emtia70.926 0 70.926 61.127 0 61.127Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul339.242 0 339.242 322.242 0 322.242Diğer Rehinli Kıymetler197.032 344.286 541.318 200.413 345.772 546.185Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER41.407 60.789 102.196 35 51.998 52.033BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.151.829 712.928 1.864.757 1.119.316 765.979 1.885.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı51.938 75.356Alınan Faizler116.691 74.772Ödenen Faizler-35.098 -25.867Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.019 3.483Elde Edilen Diğer Kazançlar637 47.732Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar670 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.753 -9.670Ödenen Vergiler-13.405 -6.851Diğer-8.823 -8.243Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-120.175 -37.506Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.787 -42Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-20.192 -49.552Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-190.757 -202.736Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-354 2.256Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16.049 292.155Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)72.292 -79.587Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-68.237 37.850YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-33.927 -272.116İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.627 -260.991Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.820 -35.983Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.773 51.511Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-20.253 -25.812Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -841FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit101.707 390.408Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit223.344 398.280Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-121.532 -252.872İhraç Edilen Sermaye Araçları0 245.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-105 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.895 -1.905Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.438 154.237Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar100.987 83.516Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar109.425 237.753Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)17.288 23.100 4.174 6.044DİĞER KAPSAMLI GELİRLER88 -320 196 -352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar88 -320 196 -352Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri113 -412 252 -451Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25 92 -56 99TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.376 22.780 4.370 5.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)118.633 111.940 230.573 78.274 112.741 191.015Nakit ve Nakit Benzerleri99.091 111.936 211.027 68.592 109.075 177.667Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 16.622 98.605 115.227 8.536 76.575 85.111Bankalar(5.1.3) 962 13.331 14.293 10.103 32.500 42.603Para Piyasalarından Alacaklar81.710 0 81.710 50.033 0 50.033Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-203 0 -203 -80 0 -80Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 0 0 0 1.250 1.537 2.787Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 1.250 1.537 2.787Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 19.542 0 19.542 8.314 0 8.314Devlet Borçlanma Senetleri2.096 0 2.096 3.817 0 3.817Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.931 0 9.931 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar7.515 0 7.515 4.497 0 4.497Türev Finansal Varlıklar0 4 4 118 2.129 2.247Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 0 4 4 118 2.129 2.247Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)346.531 751.123 1.097.654 387.817 512.675 900.492Krediler(5.1.5) 380.411 666.112 1.046.523 390.668 451.981 842.649Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 8.576 0 8.576 12.585 0 12.585Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 88.032 88.032 0 60.694 60.694Devlet Borçlanma Senetleri0 40.590 40.590 0 37.533 37.533Diğer Finansal Varlıklar0 47.442 47.442 0 23.161 23.161Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -42.456 -3.021 -45.477 -15.436 0 -15.436SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)89.516 0 89.516 2.375 0 2.375MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.294 0 1.294 1.274 0 1.274Şerefiye0 0 0 0 0Diğer1.294 0 1.294 1.274 0 1.274YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.12) 145.618 0 145.618 218.333 0 218.333CARİ VERGİ VARLIĞI903 0 903 351 0 351ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.13) 17.217 0 17.217 12.171 0 12.171DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.15) 22.643 21 22.664 23.481 73 23.554VARLIKLAR TOPLAMI742.355 863.084 1.605.439 724.076 625.489 1.349.565YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 59.834 423.590 483.424 34.277 426.113 460.390PARA PİYASALARINA BORÇLAR45.018 2.467 47.485 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.4) 20.947 424.467 445.414 54.104 264.388 318.492Bonolar20.947 0 20.947 54.104 0 54.104Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 424.467 424.467 0 264.388 264.388FONLAR11.121 37.317 48.438 13.764 9.236 23.000Müstakrizlerin Fonları11.121 37.317 48.438 13.764 9.236 23.000Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 4.390 4.390 0 116 116Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 4.390 4.390 0 116 116Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.7) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6) 161 0 161 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.8) 11.920 0 11.920 9.830 0 9.830Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı645 0 645 565 0 565Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar11.275 0 11.275 9.265 0 9.265CARİ VERGİ BORCU(5.2.9) 1.858 0 1.858 5.425 0 5.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.5) 37.261 2.055 39.316 25.929 726 26.655ÖZKAYNAKLAR(5.2.13) 523.033 0 523.033 505.657 0 505.657Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler47 0 47 -41 0 -41Kar Yedekleri5.655 0 5.655 5.655 0 5.655Yasal Yedekler295 0 295 295 0 295Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler5.065 0 5.065 5.065 0 5.065Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar17.331 0 17.331 43 0 43Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı43 0 43 3.606 0 3.606Dönem Net Kâr veya Zararı17.288 0 17.288 -3.563 0 -3.563Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI711.153 894.286 1.605.439 648.986 700.579 1.349.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 111.100 87.281 34.900 36.072Kredilerden Alınan Faizler85.883 76.914 27.140 32.783Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.566 1.208 400 480Bankalardan Alınan Faizler3.307 3.950 276 996Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler12.791 137 4.594 57Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.073 2.550 2.093 1.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.368 2.060 524 584İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.705 490 1.569 490Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.347 2.522 396 682Diğer Faiz Gelirleri133 0 1 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -33.363 -34.210 -10.396 -15.035Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-15.625 -14.526 -4.865 -6.577Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-70 -4.032 -62 -1.503İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-16.172 -15.373 -4.997 -6.838Kiralama Faiz Giderleri-15 0 -6 0Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -1.481 -279 -466 -117NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ77.737 53.071 24.504 21.037NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.285 2.156 520 774Alınan Ücret ve Komisyonlar4.318 2.970 872 1.090Gayri Nakdi Kredilerden3.082 2.510 804 992Diğer(5.4.12) 1.236 460 68 98Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.033 -814 -352 -316Gayri Nakdi Kredilere-377 -288 -94 -65Diğer(5.4.12) -656 -526 -258 -251TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) -3.542 2.189 -2.153 871Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)128 435 0 143Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.801 11.255 -2.407 13.132Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.131 -9.501 254 -12.404DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 4.722 463 4.261 49FAALİYET BRÜT KÂRI82.202 57.879 27.132 22.731BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -36.925 -9.448 -14.057 -7.878DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 -143 0 -70PERSONEL GİDERLERİ (-)-11.629 -9.813 -3.929 -3.527DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -11.422 -8.455 -3.863 -3.131NET FAALİYET KARI (ZARARI)22.226 30.020 5.283 8.125BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 22.226 30.020 5.283 8.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -4.938 -6.920 -1.109 -2.081Cari Vergi Karşılığı-10.009 -5.597 -719 -385Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi5.186 -1.323 5.186 -1.696Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-115 0 -5.576 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 17.288 23.100 4.174 6.044DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 17.288 23.100 4.174 6.044Grubun Karı (Zararı)17.288 23.100 4.174 6.044Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr 0,03460000 0,06420000 0,00840000 0,01680000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795969BIST