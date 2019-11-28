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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.11.2019 21:55
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***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
28 Kasım 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamızca Yurt içindeki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar, maksimum 5 yıl 1 hafta vadeli vadeli tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dahil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, Yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması, kararlaştırılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800882


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UTPYA 4,75 59.429.332 % 16,14  
ALCAR 48,92 22.623.450 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.282.756 % 14,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4161 7,4533 % -0,25  
Frank 5,7439 5,7785 % -0,25  
Riyal 1,5319 1,5396 % -0,28  
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Altın Gr. 270 270 -0,17  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
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