***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.12.2019 12:32
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank'ın ulusal kredi notunu "BBB+(tur)" olarak ve kredi notunun görünümü de "Durağan"' olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804514
BIST
15:04110.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 317,73
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.893
15:045,9233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
15:046,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0375
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
15:04281,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,36
|Açılış
|: 281,35
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,39
|4.780.402
|% 13,01
|
|MRGYO
|1,02
|8.134.783
|% 10,87
|
|IPEKE
|7,73
|422.227.594
|% 10,43
|
|BALAT
|0,66
|79.167
|% 10,00
|
|DARDL
|3,38
|1.035.764
|% 9,74
|
|BURVA
|6,73
|3.894.796
|% -14,81
|
|GLBMD
|1,62
|16.367.647
|% -14,29
|
|FLAP
|4,49
|39.127.122
|% -11,44
|
|HALKS
|1,98
|306.514
|% -10,00
|
|EMNIS
|1,46
|66.816
|% -8,18
|
|THYAO
|13,70
|680.950.565
|% -0,44
|
|KOZAA
|9,72
|469.908.344
|% 2,97
|
|IPEKE
|7,73
|422.227.594
|% 10,43
|
|TUPRS
|124,40
|276.317.498
|% 1,39
|
|SISE
|5,23
|265.858.791
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,94
|152.592.143
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|213.342.828
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|131.699.698
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,37
|116.803.436
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|129.593.946
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6871
|7,7257
|% -0,31
|
|Frank
|6,0145
|6,0508
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5737
|1,5815
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-0,80
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.901
|-4,72
|
|Yarım
|897
|920
|-2,28
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-0,24
|