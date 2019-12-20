***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/06/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank'ın ulusal kredi notunu "BBB+(tur)" olarak ve kredi notunun görünümü de "Durağan"' olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804514BIST