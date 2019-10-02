***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 2 Ekim 2019 tarihli bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHE1918Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.960.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2019Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız 25.960.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 02 Ekim 2019 Çarşamba itfa tarihli TRFPASHE1918 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789622BIST