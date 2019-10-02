***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2019 16:25
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 2 Ekim 2019 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASHE1918
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.960.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2019
Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız 25.960.000 TL nominal değerli, 84 gün vadeli, 02 Ekim 2019 Çarşamba itfa tarihli TRFPASHE1918 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789622
BIST