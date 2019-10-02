***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2019Vade (Gün Sayısı) 63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPASHA1912Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.650.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2019Kayıt Tarihi 03.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2019İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız 27.650.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 04 Aralık 2019 Çarşamba itfa tarihli TRFPASHA1912 ISIN kodlu bononun Nitelikli Yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789690BIST