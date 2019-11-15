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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2019 16:56
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Azerbaycan
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.170
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu AZ2004020171
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.300.000
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi EUR

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.02.2020
2 15.05.2020
3 15.08.2020
4 15.11.2020
5 15.02.2021
6 15.05.2021
7 15.08.2021
8 15.11.2021
9 15.02.2022
10 15.05.2022
11 15.08.2022
12 15.11.2022
13 30.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2004020171 ISIN kodlu, 3.300.000 AVRO nominal değerli, 30.01.2023 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 15.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799182


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,21 149.405.943 % 19,78  
HURGZ 1,06 103.058.820 % 19,10  
TIRE 2,11 168.622.917 % 15,30  
KLNMA 44,34 30.882.587 % 14,99  
PKENT 128,50 603.700 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3912 7,4282 % 0,14  
Frank 5,7777 5,8125 % -0,21  
Riyal 1,5272 1,5348 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 271 271 -1,14  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
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