***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke AzerbaycanTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.01.2023Vade (Gün Sayısı) 1.170Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu AZ2004020171Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.300.000Kupon Sayısı 13Döviz Cinsi EURSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.02.20202 15.05.20203 15.08.20204 15.11.20205 15.02.20216 15.05.20217 15.08.20218 15.11.20219 15.02.202210 15.05.202211 15.08.202212 15.11.202213 30.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.08.2019 tarih 45/1055 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 50.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde AZ2004020171 ISIN kodlu, 3.300.000 AVRO nominal değerli, 30.01.2023 vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin 15.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799182BIST