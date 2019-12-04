***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2019 17:30
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 4 Aralık 2019 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPASHA1912
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.650.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2019
Kayıt Tarihi 03.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2019
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 27.650.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 04 Aralık 2019 Çarşamba itfa tarihli TRFPASHA1912 ISIN kodlu bononun itfasını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801807
BIST