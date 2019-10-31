GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2019 18:54
GÜNCEL HABERLER
MAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve konsolide olmayan faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve konsolide olmayan faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
             
 
Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu  Başkanı
 
             
 
Ebru Oğan  KNOTTNERUS
Denetim Komitesi  Başkanı
 
           
 
Kamala NURIYEVA
Denetim Komitesi  Üyesi

             
 
 
H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür
                 
 
 
Benan Bilge  KÖKSAL
Genel Müdür  Yardımcısı
 
 
                 
 
 
Yeşim ÇAĞLAR
Finansal  Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Müdürü
 
 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795968


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.469
Değişim :  -0,23% |  -223,51
Açılış :  98.920  
Önceki Kapanış :  98.692  
En Yüksek
99.201 En Düşük
98.172
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOYP 15,98 5.288.490 % 12,54  
ATSYH 0,81 138.290 % 9,46  
AVGYO 1,24 92.467.007 % 6,90  
GYHOL 5,69 2.762.563 % 6,16  
ADBGR 5,08 7.232.399 % 6,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3736 7,4105 % 0,59  
Frank 5,7703 5,8051 % 0,58  
Riyal 1,5208 1,5284 % 0,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 14,70  
Altın Gr. 277 277 2,98  
Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
Tam 1.834 1.880 18,44  
Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,16  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,03  
B. Petrol 59,55 59,55 -0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru