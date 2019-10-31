***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









MAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve konsolide olmayan faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve konsolide olmayan faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Jalal GASIMOVYönetim Kurulu BaşkanıEbru Oğan KNOTTNERUSDenetim Komitesi BaşkanıKamala NURIYEVADenetim Komitesi ÜyesiH. Cenk EYNEHANGenel MüdürBenan Bilge KÖKSALGenel Müdür YardımcısıYeşim ÇAĞLARFinansal Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795968BIST