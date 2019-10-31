***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2019 18:54
MAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve konsolide olmayan faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve konsolide olmayan faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru Oğan KNOTTNERUS
Denetim Komitesi Başkanı
Kamala NURIYEVA
Denetim Komitesi Üyesi
H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür
Benan Bilge KÖKSAL
Genel Müdür Yardımcısı
Yeşim ÇAĞLAR
Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795968
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0243
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05277,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 277,81
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|ATSYH
|0,81
|138.290
|% 9,46
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|GYHOL
|5,69
|2.762.563
|% 6,16
|
|ADBGR
|5,08
|7.232.399
|% 6,05
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|ADEL
|11,32
|2.065.903
|% -5,82
|
|RAYSG
|2,42
|1.656.388
|% -4,72
|
|KRTEK
|1,91
|13.464.210
|% -4,50
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3736
|7,4105
|% 0,59
|
|Frank
|5,7703
|5,8051
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5208
|1,5284
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|14,70
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,55
|59,55
|-0,69
|
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