***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.10.2019 17:28
***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/04/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFPASHA1912
Nominal Değer (TL)
27.650.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/10/2019
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
04/12/2019
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789665
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.446
En Düşük
103.184
18:055,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2330
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6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
276,53
En Düşük
271,26