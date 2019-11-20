***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2019 15:42
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799788
BIST
16:43106.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -669,14
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:435,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:436,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:43269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.582
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.374.686
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.101
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.727.968
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.954.843
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|METRO
|1,31
|81.522.121
|% -10,27
|
|CEOEM
|9,23
|32.822.821
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|ASELS
|19,44
|433.089.297
|% 0,10
|
|GARAN
|10,17
|342.988.321
|% -0,78
|
|TKFEN
|19,04
|305.017.029
|% -0,10
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|215.323.262
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|304.988.374
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3275
|7,3642
|% -0,22
|
|Frank
|5,7158
|5,7503
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5153
|1,5229
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-1,23
|
|Altın Gr.
|269
|270
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.781
|1.825
|-0,71
|
|Yarım
|861
|883
|-0,34
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,42
|61,42
|0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:57YAPRK
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 420 adet işlem
-
16:56HURGZ
Yüzde -15.13 oranında düşüşle 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 137, 702 adet işlem
-
16:55KLMSN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 479 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 75 kaybederek (% -0.57 ) 131, 992
-
16:54XU100
Endeks 106, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 8, 267.00 milyon TL de