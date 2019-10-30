***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674Transferler-55.048.881 55.048.881 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.196 -2.337.655 -2.378.851 -2.378.851Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -22.340 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -2.337.655 96.851.823 96.851.823Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858Transferler-8.962.972 8.962.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.406 -7.614.717 -7.688.123 -7.688.123Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -111.394 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -7.614.717 82.522.735 82.522.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-729.080 2.357.872Dönem Karı (Zararı)-7.614.717 -2.337.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.891.106 3.866.819Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 165.548 189.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler456.880 520.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 88.079 66.722Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14-5 368.801 453.420Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.161.317 3.041.604Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.161.317 3.041.604Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 107.361 115.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.004.511 899.074Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler543.495 -3.960.830İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)183.468 -87.848İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)360.027 -3.872.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-193.515 -760.803İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.410 3.884.085İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.105 -4.644.888Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.407.578 16.269.523Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.153 423.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.493 563.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.660 -140.639Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-781.259 -13.993.234İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-781.259 -13.993.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-156.941 2.921.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-156.941 2.921.094Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-719.100 2.428.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -13.146 -75.513Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 3.166 5.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.499.861 -2.525.391Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.735.451 -10.405.781İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış7.544.646 11.650.002Ödenen Faiz-2.247.708 -3.485.700Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61.626 -283.912YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)770.781 -167.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)770.781 -167.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 132.164 501.858DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 902.945 334.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 976.724 144.317Ticari Alacaklar5 2.154.500 3.095.059İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 30.977 214.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.123.523 2.880.614Diğer Alacaklar8 295.579 100.817İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 22.410 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar273.169 100.817Stoklar9 16.139.125 20.546.703Peşin Ödenmiş Giderler17 165.663 218.002Diğer Dönen Varlıklar17 29.444 320.332ARA TOPLAM19.761.035 24.425.230TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.761.035 24.425.230DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar228.353 229.601İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 228.353 229.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.906.729 2.014.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 106.440.000 106.440.000Maddi Duran Varlıklar11 9.015 19.040Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 485 156.008Peşin Ödenmiş Giderler17 139.064 173.547Diğer Duran Varlıklar17 2.285.116 1.750.464TOPLAM DURAN VARLIKLAR111.008.762 110.782.750TOPLAM VARLIKLAR130.769.797 135.207.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 6.009.581 6.841.850Ticari Borçlar7 1.803.375 1.618.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 343.510 271.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.459.865 1.347.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 231.266 128.210Diğer Borçlar128.338 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 128.338 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.141.574 2.155.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.141.574 2.155.765Kısa Vadeli Karşılıklar14 392.400 359.290Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 17.716 16.177ARA TOPLAM9.724.250 11.119.514TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.724.250 11.119.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 4.272.378 7.261.953Diğer Borçlar33.968.489 26.423.843İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 33.968.489 26.423.843Uzun Vadeli Karşılıklar281.945 211.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 281.945 211.812TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.522.812 33.897.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.247.062 45.017.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.522.735 90.190.858Ödenmiş Sermaye18 89.100.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)117.345 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-111.394 -57.988Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.394 -57.988Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.394 -57.988Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -31.638.006 -22.675.034Net Dönem Karı veya Zararı-7.614.717 -8.962.972TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.522.735 90.190.858TOPLAM KAYNAKLAR130.769.797 135.207.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.899.730 23.442.048 2.447.635 2.486.536Satışların Maliyeti19 -6.317.394 -18.251.405 -1.797.551 -2.006.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.582.336 5.190.643 650.084 479.940BRÜT KAR (ZARAR)1.582.336 5.190.643 650.084 479.940Genel Yönetim Giderleri20 -2.402.189 -2.192.318 -817.274 -674.139Pazarlama Giderleri20 -192.240 -119.930 -46.037 -85.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 502.022 155.956 317.720 7.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-510.071 3.034.351 104.493 -272.192TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -393.897 -428.044 178.105 -93.420Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -107.361 -115.479 -35.150 -10.378FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.011.329 2.490.828 247.448 -375.990Finansman Gelirleri23 21.722 414.981 8.501 209.569Finansman Giderleri24 -6.625.110 -5.243.464 -2.279.653 -2.323.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092DÖNEM KARI (ZARARI)-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,08500000 -0,02600000 -0,02300000 -0,02800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,08500000 -0,02600000 -0,02300000 -0,02800000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.406 -41.196 -8.822 -6.068Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -53.406 -41.196 -8.822 -6.068Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.406 -41.196 -8.822 -6.068TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.668.123 -2.378.851 -2.032.526 -2.496.160Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.668.123 -2.378.851 -2.032.526 -2.496.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795627BIST