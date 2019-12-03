***PEGYO* *POLHO* *TKNSA* *HLGYO* *VESTL* *MTRYO* *SEYKM* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri









***PEGYO******POLHO******TKNSA******HLGYO******VESTL******MTRYO******SEYKM******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )İlgili Şirketler [HLGYO, HUBVC, MTRYO, PEGYO, POLHO, SEYKM, TKNSA, VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriAçıklamalarEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriPay Adı FDPO (%) Geçerlilik TarihiHALK GMYO 21 04/12/2019HUB GIRISIM 74 04/12/2019METRO YAT. ORT. 34 04/12/2019PERA GMYO 74 04/12/2019POLISAN HOLDING 16 04/12/2019SEYITLER KIMYA 38 04/12/2019TEKNOSA IC VE DIS TICARET 28 04/12/2019VESTEL 26 04/12/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801473BIST