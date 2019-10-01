***PEKGY* *ITTFH* *ADESE*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:11
***PEKGY******ITTFH******ADESE*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İttifak Holding bünyesindeki Adese Alişveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. aktifinde yer alan Konya Merkez'de bulunan Kulesite AVM'nin tüm bağımsız bölümlerinin satın alınması ile ilgili Adese Alişveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789471
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