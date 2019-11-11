***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628Transferler-14.842.222 14.842.222Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-300.190 -9.699.546 -9.999.736 762 -9.998.974Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.307.185 12.947.069 110.959 -57.839.629 -9.699.546 24.423.731 3.923 24.427.654Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-368.413 -3.747.491 -4.115.904 1.047 -4.114.857Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.681.580 110.959 -44.181.529 -3.747.491 30.712.422 5.570 30.717.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-548.119 -27.760.107Dönem Karı (Zararı)-4.114.857 -9.998.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.503.485 -6.224.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 3.053.487 1.696.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.462 266.566Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 22.462 266.566Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.301.703 902.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 1.301.703 902.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -1.435.960 -8.323.006Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -252.638 -766.914Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -5.139.245Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -53.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.698.495 -10.805.505Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 11.367.484 -4.449.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.596.346 -2.057.026Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -48.692.565 6.653.459Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -4.651.483 540.468Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 42.728.972 -8.047.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,9,26 7.542.433 -3.445.792Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.153 -27.028.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -628.272 -731.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.711.901 24.382.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253 154.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 253 154.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.712.154 -1.332.212Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.712.154 -1.332.212Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 25.560.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.900.238 2.355.208Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 6.336.198 10.678.214Ödenen Faiz23 -1.460.863 -8.673.677Alınan Faiz22 24.903 350.671YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)640.218 -1.022.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)640.218 -1.022.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.237.658 5.247.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.877.876 4.224.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.877.876 3.237.658Ticari Alacaklar9.370.736 20.760.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.370.736 20.760.682Diğer Alacaklar5.410.861 3.814.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.410.861 3.814.515Stoklar8 96.905.499 48.212.934Peşin Ödenmiş Giderler9 3.630.517 3.115.845Diğer Dönen Varlıklar17 18.270.379 14.133.568ARA TOPLAM137.465.868 93.275.202TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.465.868 93.275.202DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.405.000 5.405.000Maddi Duran Varlıklar12 65.082.890 63.113.186Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.825.788Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 65.464 10.003Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.588.386 5.231.837TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.967.528 73.760.026TOPLAM VARLIKLAR217.433.396 167.035.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 57.600.644 49.853.627Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 27.545.788 24.130.595Ticari Borçlar63.161.301 20.432.329İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 63.161.301 20. 10.871.141 4.399.143İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 7.981.391 3.131.559İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.889.750 1.267.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.606.019 5.492.074Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.153.858 811.435ARA TOPLAM167.938.751 105.119.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.938.751 105.119.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 15.470.844 23.168.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.199.466Uzun Vadeli Karşılıklar3.305.809 2.714.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.305.809 2.714.934TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.776.653 27.083.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER186.715.404 132.202.379ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.712.422 34.828.326Ödenmiş Sermaye18 55.600.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.199.850 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.681.580 -1.313.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.681.580 -1.313.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.681.580 -1.313.167Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-44.181.529 -44.892.560Net Dönem Karı veya Zararı25 -3.747.491 711.031Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.570 4.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.717.992 34.832.849TOPLAM KAYNAKLAR217.433.396 167.035.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 133.471.638 142.364.526 73.320.071 76.484.451Satışların Maliyeti19 -116.266.055 -114.930.551 -63.935.752 -57.601.824TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.205.583 27.433.975 9.384.319 18.882.627BRÜT KAR (ZARAR)17.205.583 27.433.975 9.384.319 18.882.627Genel Yönetim Giderleri20 -9.422.204 -6.650.103 -3.458.006 -2.242.267Pazarlama Giderleri20 -7.090.354 -6.684.016 -2.439.665 -2.357.382Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.362.126 1.541.324 1.115.115 577.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -736.113 -2.093.674 -150.116 -212.246ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.319.038 13.547.506 4.451.647 14.648.214Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.620.363 9.619.337 526.099 738.964Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -11.591 -1.836FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.939.401 23.155.252 4.977.746 15.385.342Finansman Gelirleri23 9.263.804 8.126.092 7.924.319 7.229.331Finansman Giderleri23 -18.186.749 -41.732.724 -6.277.467 -25.484.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.983.544 -10.451.380 6.624.598 -2.869.520Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri237.100 752.596 -500.036 -138.961Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -15.538 -14.318 -15.538 -12.106Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 252.638 766.914 -484.498 -126.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.746.444 -9.698.784 6.124.562 -3.008.481DÖNEM KARI (ZARARI)-3.746.444 -9.698.784 6.124.562 -3.008.481Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.047 762 1.237 845Ana Ortaklık Payları25 -3.747.491 -9.699.546 6.123.325 -3.009.326Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06740000 -0,17450000 0,11010000 -0,05410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-472.324 -384.859 -180.978 -230.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-472.324 -384.859 -180.978 -230.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -472.324 -384.859 -180.978 -230.270Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar103.911 84.668 39.815 50.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler103.911 84.668 39.815 50.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 103.911 84.668 39.815 50.659DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-368.413 -300.191 -141.163 -179.611TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.114.857 -9.998.975 5.983.399 -3.188.092Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.047 762 1.237 845Ana Ortaklık Payları-4.115.904 -9.999.737 5.982.162 -3.188.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798167BIST