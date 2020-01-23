***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.01.2020 16:53
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre,kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814152
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,23
|Açılış
|: 298,97
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7679
|7,8068
|% 0,19
|
|Frank
|6,1051
|6,1419
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5799
|1,5878
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|4,90
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-1,23
|
Seans Raporu
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17:58ANELE
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17:55XU100
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17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
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17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem