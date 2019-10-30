***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845Transferler10.826 183.711 -194.537Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.530 133.874 126.344 126.344Dönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -2.788 25.098 271.005 133.874 4.927.189 4.927.189Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607Transferler6.404 139.061 -145.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.761 -101.081 -114.842 -114.842Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler4.500.000 -16.722 31.502 410.066 -101.081 4.823.765 4.823.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-168.218 144.574Dönem Karı (Zararı)-101.081 133.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.169 77.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 15.794 18.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 27.919 22.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.919 22.273Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -8.544 36.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-102.306 -12.282Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.463 74.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -14.221 30.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.242 43.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.659 -79.851İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 3.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.681 -83.408Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.749 20.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 3.749 20.591Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.508 -5.277İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.730 -1.517İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.778 -3.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.425 -21.959Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-168.218 198.823Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7 0 -12.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-168.218 132.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-168.218 132.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.926.772 4.674.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.758.554 4.806.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.758.554 4.926.772Ticari Alacaklar133.187 112.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 93.463 79.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 39.724 33.482Diğer Alacaklar135 157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,21 135 157Peşin Ödenmiş Giderler5 120.181 61.183Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 6.389 1.412Diğer Dönen Varlıklar6.068 4.362ARA TOPLAM5.024.514 5.106.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.024.514 5.106.610DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar56.057 69.592Tesis, Makine ve Cihazlar7 22.519 28.115Özel Maliyetler7 33.538 41.477Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.768 6.027Bilgisayar Yazılımları8 3.768 6.027Ertelenmiş Vergi Varlığı19 28.824 16.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.649 92.018TOPLAM VARLIKLAR5.113.163 5.198.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar36.508 32.759İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 36.508 32.759Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 83.024 83.711Diğer Borçlar457 7.965İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,21 385 5.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 72 2.850Kısa Vadeli Karşılıklar9 0 11.738ARA TOPLAM119.989 136.173TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.989 136.173UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar169.409 123.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar169.409 123.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.409 123.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER289.398 260.021ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.823.765 4.938.607Ödenmiş Sermaye4.500.000 4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.722 -2.961Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.722 -2.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.722 -2.961Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.502 25.098Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları410.066 271.005Net Dönem Karı veya Zararı-101.081 145.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.823.765 4.938.607TOPLAM KAYNAKLAR5.113.163 5.198.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.632.250 1.838.715 454.345 477.961Satışların Maliyeti13 -602.201 -703.062 -201.381 -242.705TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.030.049 1.135.653 252.964 235.256BRÜT KAR (ZARAR)1.030.049 1.135.653 252.964 235.256Genel Yönetim Giderleri14 -1.067.491 -876.601 -367.805 -291.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 71.653 77.905 1.377 10.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -131.976 -139.810 -31.203 -40.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-97.765 197.147 -144.667 -86.410Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 211 108 0 108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-97.554 197.255 -144.667 -86.302Finansman Giderleri18 -12.071 -26.719 -794 -12.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-109.625 170.536 -145.461 -98.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.544 -36.662 6.121 -5.008Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -39.625 3.383 -7.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 8.544 2.963 2.738 2.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-101.081 133.874 -139.340 -103.774DÖNEM KARI (ZARARI)-101.081 133.874 -139.340 -103.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-101.081 133.874 -139.340 -103.774Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.761 -7.530 -4.733 -3.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -17.642 -9.412 -6.067 -4.448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.881 1.882 1.334 889Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.881 1.882 1.334 889Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.761 -7.530 -4.733 -3.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-114.842 126.344 -144.073 -107.333Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-114.842 126.344 -144.073 -107.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795350BIST