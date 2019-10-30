***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 15:33
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
10.826 183.711 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.530 133.874 126.344 126.344
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -2.788 25.098 271.005 133.874 4.927.189 4.927.189
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.761 -101.081 -114.842 -114.842
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -16.722 31.502 410.066 -101.081 4.823.765 4.823.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-168.218 144.574
Dönem Karı (Zararı)
-101.081 133.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.169 77.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 15.794 18.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 27.919 22.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.919 22.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.544 36.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.306 -12.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.463 74.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -14.221 30.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.242 43.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.659 -79.851
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 3.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.681 -83.408
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.749 20.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.749 20.591
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.508 -5.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.730 -1.517
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.778 -3.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.425 -21.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-168.218 198.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 0 -12.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.218 132.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.218 132.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.926.772 4.674.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.758.554 4.806.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.758.554 4.926.772
Ticari Alacaklar
133.187 112.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 93.463 79.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 39.724 33.482
Diğer Alacaklar
135 157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,21 135 157
Peşin Ödenmiş Giderler
5 120.181 61.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 6.389 1.412
Diğer Dönen Varlıklar
6.068 4.362
ARA TOPLAM
5.024.514 5.106.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.024.514 5.106.610
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
56.057 69.592
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 22.519 28.115
Özel Maliyetler
7 33.538 41.477
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.768 6.027
Bilgisayar Yazılımları
8 3.768 6.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 28.824 16.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.649 92.018
TOPLAM VARLIKLAR
5.113.163 5.198.628
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
36.508 32.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 36.508 32.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 83.024 83.711
Diğer Borçlar
457 7.965
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,21 385 5.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 72 2.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 11.738
ARA TOPLAM
119.989 136.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.989 136.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.409 123.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
169.409 123.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.409 123.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
289.398 260.021
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.823.765 4.938.607
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.722 -2.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.722 -2.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.722 -2.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.502 25.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
410.066 271.005
Net Dönem Karı veya Zararı
-101.081 145.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.823.765 4.938.607
TOPLAM KAYNAKLAR
5.113.163 5.198.628
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.632.250 1.838.715 454.345 477.961
Satışların Maliyeti
13 -602.201 -703.062 -201.381 -242.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.030.049 1.135.653 252.964 235.256
BRÜT KAR (ZARAR)
1.030.049 1.135.653 252.964 235.256
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.067.491 -876.601 -367.805 -291.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 71.653 77.905 1.377 10.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -131.976 -139.810 -31.203 -40.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-97.765 197.147 -144.667 -86.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 211 108 0 108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-97.554 197.255 -144.667 -86.302
Finansman Giderleri
18 -12.071 -26.719 -794 -12.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-109.625 170.536 -145.461 -98.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.544 -36.662 6.121 -5.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -39.625 3.383 -7.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 8.544 2.963 2.738 2.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.081 133.874 -139.340 -103.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.081 133.874 -139.340 -103.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.081 133.874 -139.340 -103.774
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.761 -7.530 -4.733 -3.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -17.642 -9.412 -6.067 -4.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.881 1.882 1.334 889
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.881 1.882 1.334 889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.761 -7.530 -4.733 -3.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.842 126.344 -144.073 -107.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-114.842 126.344 -144.073 -107.333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795350
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