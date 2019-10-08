***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2019 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,005611Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.284,5 % 0,009306Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.966,21 % 0,051011Fon Yönetim Ücreti637.142,81 % 1,122031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu262,63 % 0,000463Gecelik Ters Repo Komisyonu26.144,72 % 0,046042Vadeli Ters Repo Komisyonu8.044,32 % 0,014166Borsa Para Piyasası Komisyonu26.689,82 % 0,047002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar932,8 % 0,001643Türev Araçlar Komisyonu9.882,88 % 0,017404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.512,59 % 0,027318TOPLAM GİDERLER762.049,28 % 1,341996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.784.759,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791377BIST