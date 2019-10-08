***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:27
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IPP-2019 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,034716
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.284,5 % 0,057583
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.953,01 % 0,0108453
Fon Yönetim Ücreti
137.269,94 % 1,495769
Hisse Senedi Komisyonu
916,86 % 0,009991
Tahvil Bono Komisyonu
1,08 % 0,000012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.186,51 % 0,132791
Vadeli Ters Repo Komisyonu
454,79 % 0,004956
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.840,6 % 0,030953
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
432,38 % 0,004711
Vergiler ve Diğer Harcamalar
932,8 % 0,010164
Türev Araçlar Komisyonu
38.440,9 % 0,418873
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.862,65 % 0,063883
TOPLAM GİDERLER
217.792,5 % 2,372855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.177.214,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791378
BIST
17:05101.914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.079,66
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:056,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:05280,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 280,95
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88