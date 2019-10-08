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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:27
GÜNCEL HABERLER

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IPP-2019 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMI

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,034716
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.284,5 % 0,057583
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.953,01 % 0,0108453
Fon Yönetim Ücreti
137.269,94 % 1,495769
Hisse Senedi Komisyonu
916,86 % 0,009991
Tahvil Bono Komisyonu
1,08 % 0,000012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.186,51 % 0,132791
Vadeli Ters Repo Komisyonu
454,79 % 0,004956
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.840,6 % 0,030953
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
432,38 % 0,004711
Vergiler ve Diğer Harcamalar
932,8 % 0,010164
Türev Araçlar Komisyonu
38.440,9 % 0,418873
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.862,65 % 0,063883
TOPLAM GİDERLER
217.792,5 % 2,372855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.177.214,5



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791378


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