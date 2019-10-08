***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2019 YILI 3. DÖNEM (9 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,034716Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.284,5 % 0,057583Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.953,01 % 0,0108453Fon Yönetim Ücreti137.269,94 % 1,495769Hisse Senedi Komisyonu916,86 % 0,009991Tahvil Bono Komisyonu1,08 % 0,000012Gecelik Ters Repo Komisyonu12.186,51 % 0,132791Vadeli Ters Repo Komisyonu454,79 % 0,004956Borsa Para Piyasası Komisyonu2.840,6 % 0,030953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu432,38 % 0,004711Vergiler ve Diğer Harcamalar932,8 % 0,010164Türev Araçlar Komisyonu38.440,9 % 0,418873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.862,65 % 0,063883TOPLAM GİDERLER217.792,5 % 2,372855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.177.214,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791378BIST