***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPF-2019 YILI 4. DÖNEM (12 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,005514Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.110,03 % 0,003652Alınan Kredi Faizleri610,98 % 0,001057Saklama Ücretleri39.477,88 % 0,068326Fon Yönetim Ücreti866.778,1 % 1,500158Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu914,33 % 0,001582Gecelik Ters Repo Komisyonu54.082 % 0,093601Vadeli Ters Repo Komisyonu16.082,76 % 0,027835Borsa Para Piyasası Komisyonu30.939,96 % 0,053549Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,7 % 0,001993Türev Araçlar Komisyonu9.882,88 % 0,017105Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.341,31 % 0,028282TOPLAM GİDERLER1.041.557,93 % 1,802655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.779.112,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810225BIST