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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 12:18
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***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IPP-2019 YILI 4. DÖNEM (12 AYLIK) GİDER DAĞILIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186 % 0,033765
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.786,36 % 0,050726
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.351,45 % 0,141499
Fon Yönetim Ücreti
188.698,85 % 1,999838
Hisse Senedi Komisyonu
916,86 % 0,009717
Tahvil Bono Komisyonu
1,08 % 0,000011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.890,46 % 0,200202
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.021,79 % 0,010829
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.111,42 % 0,032975
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
432,38 % 0,004582
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.151,7 % 0,012206
Türev Araçlar Komisyonu
47.383,6 % 0,502173
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.646,85 % 0,070444
TOPLAM GİDERLER
289.578,8 % 3,068967
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.435.707,77



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810226


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RYSAS 4,76 35.865.623 % 11,48  
FMIZP 54,60 5.718.017 % 11,43  
IHYAY 1,01 23.012.880 % 10,99  
IHLGM 1,12 44.807.169 % 10,89  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6369 7,6752 % -1,17  
Frank 6,0081 6,0443 % -0,79  
Riyal 1,5619 1,5697 % -0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -12,11  
Altın Gr. 292 292 -4,87  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.930 1.978 -66,19  
Yarım 933 957 -32,02  
Çeyrek 468 478 -16,01  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 -0,17  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,38 65,38 -0,06  
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