***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPP-2019 YILI 4. DÖNEM (12 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 0,033765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.786,36 % 0,050726Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.351,45 % 0,141499Fon Yönetim Ücreti188.698,85 % 1,999838Hisse Senedi Komisyonu916,86 % 0,009717Tahvil Bono Komisyonu1,08 % 0,000011Gecelik Ters Repo Komisyonu18.890,46 % 0,200202Vadeli Ters Repo Komisyonu1.021,79 % 0,010829Borsa Para Piyasası Komisyonu3.111,42 % 0,032975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu432,38 % 0,004582Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,7 % 0,012206Türev Araçlar Komisyonu47.383,6 % 0,502173Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.646,85 % 0,070444TOPLAM GİDERLER289.578,8 % 3,068967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.435.707,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810226BIST