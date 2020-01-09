***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPPD-2019 YILI 4. DÖNEM (12 AYLIK) GİDER DAĞILIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186 % 1,28248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.941,2 % 0,781403Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.925,91 % 8,020901Fon Yönetim Ücreti2.810,95 % 1,131509Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,7 % 0,463601Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.545,15 % 1,024515TOPLAM GİDERLER31.560,91 % 12,70441DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.424,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810227BIST