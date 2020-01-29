***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2020 tarih ve 12233903-305.06-E.1166 sayılı izni ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon, Perform Portföy İkinci Serbest Fon ve Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon 'larının izahname değişiklikleri onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815085BIST