***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.01.2020 15:23
***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2020 tarih ve 12233903-305.06-E.1166 sayılı izni ile Perform Portföy Birinci Serbest Fon, Perform Portföy İkinci Serbest Fon ve Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon 'larının izahname değişiklikleri onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815085
BIST
17:15119.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:155,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:156,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:15300,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,12
|Açılış
|: 300,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.549.112
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.253.985
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,50
|13.304.485
|% 18,30
|
|OYLUM
|6,46
|50.399.512
|% 13,53
|
|ASLAN
|44,90
|53.237.793
|% 10,27
|
|RYSAS
|7,40
|21.686.750
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,77
|51.296.906
|% -14,85
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,16
|1.056.876.017
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|520.740.435
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|736.015.957
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|478.674.655
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,18
|469.562.371
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,87
|344.444.484
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|593.135.699
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7626
|% 0,15
|
|Frank
|6,0809
|6,1175
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5838
|1,5918
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
|
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