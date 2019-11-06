***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-949 0 -46.392 7.765 915.434 875.858 -13.414 862.444Dönem Karı (Zararı)915.434 915.434 -42.206 873.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-949 -46.392 7.765 -39.576 28.792 -10.784Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları46.500 -586.500 -540.000 -540.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -28.240 -49.187 3.991 310.644 1.023.971 915.434 0 4.129.789 46.733 4.176.522Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936Transferler462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -16.609 -1.072 709.325 693.678 -47.529 646.149Dönem Karı (Zararı)709.325 709.325 -40.583 668.742Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -16.609 -1.072 -15.647 -6.946 -22.593Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -46.254 -10.983 330.000 1.414.287 709.325 0 4.783.978 -2.893 4.781.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.271.425 1.281.127Dönem Karı (Zararı)668.742 873.228Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler651.181 1.458.662Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler248.391 158.543Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.508 -73Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.508 -73Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.155 3.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.880 21.985Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-290 -180Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.435 -18.332Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler203.146 37.545Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -91.833 -172.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 294.979 210.453Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 1.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler113.044 1.019.443Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 65.150 238.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.197 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.040 -900.207Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-412.769 -440.047Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.424 -109.266Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler276.660 -521.949Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-41.827 -31.336Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.253 264.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.210 33.294Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.027 -24.408Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -12.864Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)135.161 12.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.251 -70.330Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.372.963 1.431.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-52.809 -33.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -48.729 -116.630YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-668.341 -1.929.689Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.282 30Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -418.666 -348.712Verilen Nakit Avans ve Borçlar-489.561 -2.455.140İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-500.000 -2.390.433Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10.439 -64.707Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler470.000 874.133İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler470.000 874.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-235.396 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-357.266 2.067.716Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.162.293 4.293.976Kredilerden Nakit Girişleri8 2.064.328 973.382İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 0 1.894.386Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 1.097.965 1.426.208Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.257.569 -1.689.150Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.697.779 -933.778Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -1.559.790 -755.372Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.773 0Ödenen Temettüler0 -540.000Ödenen Faiz-304.889 -172.301Alınan Faiz88.672 175.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.818 1.419.154Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-103.009 561.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)142.809 1.980.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.009.408 1.460.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.152.217 3.441.015Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.152.217 3.009.408Finansal Yatırımlar216.426 0Vadeli Mevduatlar5 216.426 0Ticari Alacaklar1.634.451 1.194.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 119.723 168.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.514.728 1.025.855Diğer Alacaklar39.393 5.226İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 31.216 3.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.177 2.183Türev Araçlar7.569 1.129Stoklar6 881.098 1.129.581Peşin Ödenmiş Giderler2.780.679 2.562.435İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 2.719.115 2.526.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 61.564 36.011Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 7.862 31.925Diğer Dönen Varlıklar114.777 60.866İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar114.777 60.866ARA TOPLAM8.834.472 7.994.968TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.834.472 7.994.968DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 8.910 8.910Diğer Alacaklar125.947 109.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 125.947 109.745Türev Araçlar0 624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.476 1.476Maddi Duran Varlıklar9 4.370.192 4.085.395Kullanım Hakkı Varlıkları2.6 176.518 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.060 27.793Peşin Ödenmiş Giderler66.792 72.110İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 23.017 19.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 43.775 52.115Ertelenmiş Vergi Varlığı14 266.083 270.900Diğer Duran Varlıklar16.194 15.885İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16.194 15.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.067.172 4.592.838TOPLAM VARLIKLAR13.901.644 12.587.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.852.013 2.784.469İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.345 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 10.345 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.841.668 2.784.469Banka Kredileri8 1.693.549 1.261.339Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.989 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.137.130 1.523.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları652.135 234.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları652.135 234.491Banka Kredileri8 624.582 170.377İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 27.553 64.114Ticari Borçlar836.676 697.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 432.765 55.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 403.911 641.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.336 10.062Diğer Borçlar33.606 48.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 21.315 25.302İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.291 23.410Türev Araçlar0 13.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)163.265 23.519İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 9.008 1.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 154.257 22.024Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar29.493 33.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 26.617 30.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.876 3.068Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.609 16.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.609 16.640ARA TOPLAM4.599.133 3.862.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.599.133 3.862.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.202.999 4.306.321İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar115.372 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 115.372 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.087.627 4.306.321Banka Kredileri8 1.213.919 1.681.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 48.786 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 2.824.922 2.624.325Türev Araçlar30.425 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)187.271 178.668İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 187.271 178.668Uzun Vadeli Karşılıklar100.731 105.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 100.731 105.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.521.426 4.590.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.120.559 8.452.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.783.978 4.090.300Ödenmiş Sermaye13 2.112.000 1.650.000Sermaye Düzeltme Farkları13 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.573 -29.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.573 -29.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.573 -29.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-57.237 -39.556Yabancı Para Çevrim Farkları-46.254 -29.645Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.983 -9.911Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.983 -9.911Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler330.000 310.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.414.287 1.023.971Net Dönem Karı veya Zararı709.325 871.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.893 44.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.781.085 4.134.936TOPLAM KAYNAKLAR13.901.644 12.587.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8.877.436 7.282.601 2.936.881 3.050.754Satışların Maliyeti-7.607.283 -5.762.691 -2.545.381 -2.278.552TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.270.153 1.519.910 391.500 772.202BRÜT KAR (ZARAR)1.270.153 1.519.910 391.500 772.202Genel Yönetim Giderleri15 -211.681 -169.166 -60.728 -57.392Pazarlama Giderleri-69.804 -56.592 -23.471 -22.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri-18.230 -16.475 -6.568 -5.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler270.917 353.288 59.068 225.753Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-248.645 -315.429 -70.414 -186.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)992.710 1.315.536 289.387 725.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.185 17.692 13.200 5.885Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-18 0 -3 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.021.877 1.333.228 302.584 731.222Finansman Gelirleri16 1.496.073 3.451.588 321.939 2.444.515Finansman Giderleri16 -1.784.058 -3.673.459 -398.786 -2.626.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)733.892 1.111.357 225.737 548.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-65.150 -238.129 3.762 -157.805Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -40.867 -150.203 2.764 -113.677Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -24.283 -87.926 998 -44.128SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)668.742 873.228 229.499 391.151DÖNEM KARI (ZARARI)668.742 873.228 229.499 391.151Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-40.583 -42.206 -6.381 -21.549Ana Ortaklık Payları709.325 915.434 235.880 412.700Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,33590000 0,43340000 0,11170000 0,19540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.034 -949 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.543 -1.186 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-509 237 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-509 237 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-24.627 -9.835 358 -16.527Yabancı Para Çevrim Farkları-16.103 -20.927 5.244 -16.720Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.655 13.865 -6.107 240Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.131 -2.773 1.221 -47Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi2.131 -2.773 1.221 -47DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.593 -10.784 358 -16.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)646.149 862.444 229.857 374.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-47.529 -13.414 -7.754 -6.012Ana Ortaklık Payları693.678 875.858 237.611 380.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797096BIST