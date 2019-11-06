***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2019 23:20
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-949 0 -46.392 7.765 915.434 875.858 -13.414 862.444
Dönem Karı (Zararı)
915.434 915.434 -42.206 873.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-949 -46.392 7.765 -39.576 28.792 -10.784
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -28.240 -49.187 3.991 310.644 1.023.971 915.434 0 4.129.789 46.733 4.176.522
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Transferler
462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -16.609 -1.072 709.325 693.678 -47.529 646.149
Dönem Karı (Zararı)
709.325 709.325 -40.583 668.742
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -16.609 -1.072 -15.647 -6.946 -22.593
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -46.254 -10.983 330.000 1.414.287 709.325 0 4.783.978 -2.893 4.781.085
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.271.425 1.281.127
Dönem Karı (Zararı)
668.742 873.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
651.181 1.458.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
248.391 158.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.508 -73
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.508 -73
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.155 3.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.880 21.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-290 -180
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.435 -18.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
203.146 37.545
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -91.833 -172.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 294.979 210.453
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 1.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.044 1.019.443
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 65.150 238.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.197 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.040 -900.207
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.769 -440.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.424 -109.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
276.660 -521.949
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.827 -31.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.253 264.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.210 33.294
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.027 -24.408
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -12.864
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
135.161 12.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.251 -70.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.372.963 1.431.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.809 -33.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -48.729 -116.630
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-668.341 -1.929.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.282 30
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -418.666 -348.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-489.561 -2.455.140
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-500.000 -2.390.433
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10.439 -64.707
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
470.000 874.133
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
470.000 874.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-235.396 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.266 2.067.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.162.293 4.293.976
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.064.328 973.382
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 0 1.894.386
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 1.097.965 1.426.208
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.257.569 -1.689.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.697.779 -933.778
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -1.559.790 -755.372
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.773 0
Ödenen Temettüler
0 -540.000
Ödenen Faiz
-304.889 -172.301
Alınan Faiz
88.672 175.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.818 1.419.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-103.009 561.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.809 1.980.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.009.408 1.460.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.152.217 3.441.015
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.152.217 3.009.408
Finansal Yatırımlar
216.426 0
Vadeli Mevduatlar
5 216.426 0
Ticari Alacaklar
1.634.451 1.194.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 119.723 168.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.514.728 1.025.855
Diğer Alacaklar
39.393 5.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 31.216 3.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.177 2.183
Türev Araçlar
7.569 1.129
Stoklar
6 881.098 1.129.581
Peşin Ödenmiş Giderler
2.780.679 2.562.435
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.719.115 2.526.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 61.564 36.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 7.862 31.925
Diğer Dönen Varlıklar
114.777 60.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
114.777 60.866
ARA TOPLAM
8.834.472 7.994.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.834.472 7.994.968
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
125.947 109.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 125.947 109.745
Türev Araçlar
0 624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
9 4.370.192 4.085.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.6 176.518 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.060 27.793
Peşin Ödenmiş Giderler
66.792 72.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 23.017 19.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 43.775 52.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 266.083 270.900
Diğer Duran Varlıklar
16.194 15.885
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.194 15.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.067.172 4.592.838
TOPLAM VARLIKLAR
13.901.644 12.587.806
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.852.013 2.784.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.345 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 10.345 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.841.668 2.784.469
Banka Kredileri
8 1.693.549 1.261.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.989 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.137.130 1.523.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
652.135 234.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
652.135 234.491
Banka Kredileri
8 624.582 170.377
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 27.553 64.114
Ticari Borçlar
836.676 697.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 432.765 55.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 403.911 641.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.336 10.062
Diğer Borçlar
33.606 48.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 21.315 25.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.291 23.410
Türev Araçlar
0 13.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
163.265 23.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 9.008 1.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 154.257 22.024
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.493 33.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 26.617 30.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.876 3.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.609 16.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.609 16.640
ARA TOPLAM
4.599.133 3.862.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.599.133 3.862.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.202.999 4.306.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.372 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 115.372 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.087.627 4.306.321
Banka Kredileri
8 1.213.919 1.681.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 48.786 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 2.824.922 2.624.325
Türev Araçlar
30.425 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
187.271 178.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 187.271 178.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.731 105.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 100.731 105.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.521.426 4.590.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.120.559 8.452.870
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.783.978 4.090.300
Ödenmiş Sermaye
13 2.112.000 1.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.573 -29.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.573 -29.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.573 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-57.237 -39.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
-46.254 -29.645
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.983 -9.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.983 -9.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 310.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.414.287 1.023.971
Net Dönem Karı veya Zararı
709.325 871.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.893 44.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.781.085 4.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
13.901.644 12.587.806
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8.877.436 7.282.601 2.936.881 3.050.754
Satışların Maliyeti
-7.607.283 -5.762.691 -2.545.381 -2.278.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.270.153 1.519.910 391.500 772.202
BRÜT KAR (ZARAR)
1.270.153 1.519.910 391.500 772.202
Genel Yönetim Giderleri
15 -211.681 -169.166 -60.728 -57.392
Pazarlama Giderleri
-69.804 -56.592 -23.471 -22.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-18.230 -16.475 -6.568 -5.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
270.917 353.288 59.068 225.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-248.645 -315.429 -70.414 -186.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
992.710 1.315.536 289.387 725.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.185 17.692 13.200 5.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-18 0 -3 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.021.877 1.333.228 302.584 731.222
Finansman Gelirleri
16 1.496.073 3.451.588 321.939 2.444.515
Finansman Giderleri
16 -1.784.058 -3.673.459 -398.786 -2.626.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
733.892 1.111.357 225.737 548.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.150 -238.129 3.762 -157.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -40.867 -150.203 2.764 -113.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -24.283 -87.926 998 -44.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
668.742 873.228 229.499 391.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
668.742 873.228 229.499 391.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.583 -42.206 -6.381 -21.549
Ana Ortaklık Payları
709.325 915.434 235.880 412.700
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,33590000 0,43340000 0,11170000 0,19540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.034 -949 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.543 -1.186 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-509 237 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-509 237 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.627 -9.835 358 -16.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.103 -20.927 5.244 -16.720
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.655 13.865 -6.107 240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.131 -2.773 1.221 -47
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.131 -2.773 1.221 -47
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.593 -10.784 358 -16.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
646.149 862.444 229.857 374.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47.529 -13.414 -7.754 -6.012
Ana Ortaklık Payları
693.678 875.858 237.611 380.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797096
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