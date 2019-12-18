***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2019 08:57
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini ‘B', görünüm durağan, olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804048
BIST
12:22110.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -371,56
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:225,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:226,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:22280,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,14
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|2,43
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,25
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.887
|10,00
|
|Tam
|1.850
|1.897
|9,46
|
|Yarım
|894
|917
|4,57
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,75
|65,75
|-0,35
|