***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü Aliağa Yarımadasında yer alıp, Şirketimize hammadde sağlayan ve %18 oranında dolaylı ortağı olmak üzere bir hisse devir sözleşmesi imzaladığımız grup şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş., yine Aliağa Yarımadasında yer alan grup şirketlerimizden SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım A.Ş. ile entegre edilerek rafineri ve petrokimya alanında yaratılacak sinerjilerden en üst seviyede yararlanmak amacıyla yeni bir organizasyon yapısı oluşturulmuştur.Bu bağlamda, SOCAR Türkiye bünyesinde Rafineri ve Petrokimya İş Birimi oluşturulmuştur. Bu organizasyon değişikliği, Şirketimiz Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin tüzel kişiliği mevcut haliyle muhafaza edilerek ve tâbi olduğu mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyularak yapılmıştır.Şirketimizde genel müdür yardımcılığı düzeyinde yürütülen mali işler, satış, satınalma, insan kaynakları, iş mükemmelliği, varlık yönetimi, bilgi teknolojileri, iş sağlığı güvenliği ve çevre fonksiyonları Rafineri ve Petrokimya İş Birimi tarafından yönetilecektir. Bu yapıda Şirketimizin ve diğer grup şirketlerinin, hukuk, kurumsal iletişim, kamu ilişkileri, kurumsal hizmetler fonksiyonları grubumuzun dolaylı ana hissedarı olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde yürütülecektir.Bu yapısal değişiklikler kapsamındaŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Anar MAMMADOV, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevi uhdesinde kalmak üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığına,STAR Rafineri A.Ş. Finans ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Elchin IBADOV, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ve Şirketimiz CFO'luğuna(Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici),SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Sn. Murat ERDOĞAN, vekaleten Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcılığına,Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Riza BOZOKLAR, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcılığına,Şirketimiz İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Sn. Levent KOCAGÜL, Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığına,Şirketimiz Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kanan MİRZAYEV, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcılığına,STAR Rafineri A.Ş. Bakım Direktörü Sn. Rıza ACAR, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Varlık Yönetimi Başkan Yardımcılığına,Şirketimiz Dijitalleşme ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Murad ABDULLAYEV, Rafineri ve Petrokimya Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşme Başkan Yardımcılığına,STAR Rafineri A.Ş. Proses Güvenliği Müdürü Hakan VURAL, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörlüğüne atanmışlardır.SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. Genel Müdürü Sn. Haluk URUL, Şirketimiz Genel Müdürüne bağlı olacak şekilde, Petrokimya üretim fonksiyonlarını yönetmek üzere, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, Petrokimya Üretim Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.Şirketimiz İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Semih ŞANSAL, Üretim Yönetimi Direktörlüğüne, Şirketimiz Satış, Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sn. Agshin SALIMOV, İkmal, İhracat ve Petrokimya Satış Yönetimi Direktörlüğüne, Şirketimiz İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Sn. Khalig MUSTAFAYEV, Aliağa Kurumsal Hizmetler Grup Direktörlüğüne atanmışlardır.Şirketimiz Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tolga DEMİRÖZÜ, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörlüğüne atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796217BIST