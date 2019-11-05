***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRRIZA BOZOKLAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Endüstri Mühendisi PETKİM CFOKANAN MIRZAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (STRATEJİ ve İŞ GELİŞTİRME) -LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -MURAD ABDULLAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTALLEŞME BAŞKAN YARDIMCISI Diğer STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ -ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFOMURAT ERDOĞAN RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TÜRKİYE TİCARET BAŞKANIRIZA ACAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ VARLIK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI DiğerHALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ PETROKİMYA ÜRETİM BİRİMİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI DiğerMUSTAFA HAKAN VURAL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE DİREKTÖRLÜĞÜ Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796730BIST