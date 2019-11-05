***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.11.2019 18:30
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA BOZOKLAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Endüstri Mühendisi PETKİM CFO
KANAN MIRZAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (STRATEJİ ve İŞ GELİŞTİRME) -
LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -
MURAD ABDULLAYEV RAFİNERİ ve PETROKİMYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTALLEŞME BAŞKAN YARDIMCISI Diğer STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ -
ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFO
MURAT ERDOĞAN RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TÜRKİYE TİCARET BAŞKANI
RIZA ACAR RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ VARLIK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ PETROKİMYA ÜRETİM BİRİMİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
MUSTAFA HAKAN VURAL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE DİREKTÖRLÜĞÜ Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796730
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,01
|Açılış
|: 274,34
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3846
|7,4216
|% 0,21
|
|Frank
|5,7709
|5,8056
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,95
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|0,68
|
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