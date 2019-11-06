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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.11.2019 23:21
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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2019
Karar Sayısı
2019/54
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
    KARAR TARİHİ: 06/11/2019   
    KARAR SAYISI : 2019/54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/11/2019
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
    
II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
        a) 30.09.2019 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait
            açıklamaları içeren dipnotların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
        b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi 
            açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek bir eksiklik içermediğini,
        c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış
            finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet
            raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte
            dürüstçe yansıttığını,
            beyan ederiz.
            Saygılarımızla,
            Anar MAMMADOV                                                        Mehmet CEYLAN                                            Mehmet BOSTAN  
       Genel Müdür                                           
  Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
            
        
    
              
   
    
            
          




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797098


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