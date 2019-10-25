***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 562.048.623 535.353.097 208.550.237 196.943.996Satışların Maliyeti11 -478.807.558 -460.935.239 -175.234.995 -170.600.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.241.065 74.417.858 33.315.242 26.343.904Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 -309.814 -19.646 -306.320 -249.672BRÜT KAR (ZARAR)82.931.251 74.398.212 33.008.922 26.094.232Genel Yönetim Giderleri12 -20.048.241 -16.313.112 -7.277.404 -5.303.893Pazarlama Giderleri12 -23.001.407 -23.038.095 -6.475.409 -7.683.793Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.440.484 -1.875.076 -531.138 -457.949Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.051.140 5.351.371 1.450.329 2.169.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.905.338 -3.943.272 -558.970 -2.209.213ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.586.921 34.580.028 19.616.330 12.608.907Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.373.812 838.562 204.981 270.837Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -96.060 -91.442 -52.375 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 177.611 11.177.646 3.395.129 1.292.975FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.042.284 46.504.794 23.164.065 14.172.719Finansman Gelirleri15 3.282.538 3.191.401 1.042.100 1.646.522Finansman Giderleri15 -5.165.476 -2.570.606 -1.754.235 -857.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.159.346 47.125.589 22.451.930 14.961.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.542.295 -5.274.862 -4.102.492 -1.707.300Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -9.331.848 -4.400.555 -4.154.832 -1.827.770Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 789.553 -874.307 52.340 120.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042DÖNEM KARI (ZARARI)31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,72960000 0,96570000 0,42340000 0,30590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.894.293 23.414.979Dönem Karı (Zararı)31.617.051 41.850.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.617.051 41.850.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.154.347 7.157.350Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 13.514.355 10.453.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler172.230 54.449Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler84.104 21.060Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 88.126 33.389Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.496.326 4.983.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.065.235 3.418.255Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.431.091 1.565.257Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-14.857 -21.922Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.276.271 -1.658.428Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14,15 -5.034.411 -2.582.535Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 1.758.140 924.107Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-357.412 -838.920Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler309.814 19.646Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 309.814 19.646Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-177.611 -11.177.646İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -177.611 -11.177.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 8.542.295 5.274.862Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.522 68.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-54.522 68.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.993.123 -20.750.067Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.528.557 -19.663.768İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.715.123 -14.891.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.813.434 -4.772.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.262 -15.351İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)16.262 -15.351Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.764.195 -28.503.917Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)7.727.741 -3.500.446Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-281.409 555.726Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.708.607 30.173.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -2.452.687 -477.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.161.294 30.651.692Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.233.607 994.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-964.856 -776.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler331.287 -13.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.244 -158.499Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)295.043 144.898Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.778.275 28.258.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.639.036 -2.805.984Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -5.244.946 -2.037.047YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.826.193 7.274.947Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229.366 225.704Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229.366 225.704Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.732.461 -15.944.862Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.380.176 -15.416.119Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.352.285 -528.743Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler17.476.504 9.350.440İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler17.476.504 9.350.440Alınan Temettüler3 6.818.375 11.061.131Alınan Faiz5.034.409 2.582.534FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.260.145 -23.512.215Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.459.808 11.307.239Kredilerden Nakit Girişleri30.649.068 10.239.530Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-189.260 1.067.709Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.282.219 -10.291.196Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.282.219 -10.291.196Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.388.703 0Ödenen Temettüler-41.710.984 -23.604.152Ödenen Faiz-1.338.047 -924.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.460.341 7.177.711Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi81.702 407.053NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.542.043 7.584.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.599.385 2.253.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.141.428 9.837.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17.141.428 3.599.385Ticari Alacaklar146.603.291 101.845.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 120.249.288 81.316.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.354.003 20.529.166Diğer Alacaklar84.949 17.577.715İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 53.826 17.530.330İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.123 47.385Stoklar4 59.345.325 67.109.520Canlı Varlıklar9.990.920 18.028.475Peşin Ödenmiş Giderler1.249.658 968.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.249.658 968.249Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 3.016.840Diğer Dönen Varlıklar160.668 196.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar160.668 196.911ARA TOPLAM234.576.239 212.342.801TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR234.576.239 212.342.801DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.278.274 1.278.274Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 175.685.925 182.680.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.226.775 19.155.000Maddi Duran Varlıklar7 306.230.562 316.296.032Arazi ve Arsalar134.830.000 134.830.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.338.087 9.019.029Binalar58.193.708 59.969.845Tesis, Makine ve Cihazlar91.487.306 99.066.381Taşıtlar568.689 699.400Mobilya ve Demirbaşlar9.583.694 10.834.100Yapılmakta Olan Yatırımlar2.229.078 1.877.277Kullanım Hakkı Varlıkları1.934.447 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.266.260 1.176.176Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.266.260 1.176.176Peşin Ödenmiş Giderler4.363 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.363 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR506.626.606 520.590.572TOPLAM VARLIKLAR741.202.845 732.933.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.801.415 5.269.154İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.801.415 5.269.154Banka Kredileri8 9.489.627 5.122.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.311.788 146.376Diğer Finansal Yükümlülükler2.380.381 2.491.148Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 2.380.381 2.491.148Ticari Borçlar118.127.877 111.381.850İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 23.629.787 26.082.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 94.498.090 85.299.376Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.445.497 1.580.418Diğer Borçlar9.792.657 7.098.348İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7.487.011 5.087.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.305.646 2.011.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.182 243.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.182 243.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 4.086.902 0Kısa Vadeli Karşılıklar661.616 800.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar259.734 398.122Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar401.882 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.419 9.685İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.419 9.685ARA TOPLAM148.367.946 128.873.867TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.367.946 128.873.867UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar775.056 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar775.056 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 775.056 0Uzun Vadeli Karşılıklar28.859.355 25.997.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28.859.355 25.997.926Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 23.332.102 24.381.024TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.966.513 50.378.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER201.334.459 179.252.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar539.868.386 553.680.556Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)174.757.687 181.377.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)158.252.085 163.172.175Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 169.104.290 172.986.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.852.205 -9.814.732Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16.002.520 17.702.259Diğer Kazançlar (Kayıplar)503.082 503.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.138.138 7.797.614Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.138.138 7.797.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler45.523.458 41.329.035Yasal Yedekler10 45.523.458 41.329.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları199.437.499 180.664.449Net Dönem Karı veya Zararı31.617.051 62.117.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR539.868.386 553.680.556TOPLAM KAYNAKLAR741.202.845 732.933.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 63.171 63.171 4.449.877 4.513.048 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.688 516.206.688Transferler-2.581.869 -2.581.869 -701.614 -3.283.483 62.595.579 -59.312.096 3.283.483Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 31.369 31.369 5.493.145 5.524.514 41.850.727 41.850.727 30.882.918 30.882.918Dönem Karı (Zararı)41.850.727 41.850.727 41.850.727 41.850.727Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 31.369 31.369 5.493.145 5.524.514 -10.967.809 -10.967.809Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıKar Payları3.ii.h 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 159.884.068 10.205.030 170.089.098 20.676.623 190.765.721 94.540 94.540 9.943.022 10.037.562 41.329.035 179.587.916 41.850.727 221.438.643 523.555.454 523.555.454Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 503.082 503.082 7.797.614 8.300.696 41.329.035 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.882.617 -3.882.617 -1.078.447 -4.961.064 67.078.453 -62.117.389 4.961.064 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 31.617.051 31.617.051 30.298.810 30.298.810Dönem Karı (Zararı)31.617.051 31.617.051 31.617.051 31.617.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 -1.318.241 -1.318.241Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 169.104.290 -10.852.205 158.252.085 16.002.520 174.254.605 503.082 503.082 8.138.138 8.641.220 45.523.458 199.437.499 31.617.051 231.054.550 539.868.386 539.868.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.658.765 -16.460.954 685.508 151.015Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.296.841 -2.687.551 765.574 342.707Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-643.260 -14.342.282 55.649 -123.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -643.260 -746.919 55.649 -103.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 0 -13.595.363 0 -20.025Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6 21.967 31.369 17.401 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler259.369 537.510 -153.116 -68.542Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 259.369 537.510 -153.116 -68.542Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.318.241 -10.967.809 -194.988 3.900.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.298.810 30.882.918 18.154.450 17.154.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları30.298.810 30.882.918 18.154.450 17.154.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795043BIST