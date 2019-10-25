***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 19:53
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 562.048.623 535.353.097 208.550.237 196.943.996
Satışların Maliyeti
11 -478.807.558 -460.935.239 -175.234.995 -170.600.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.241.065 74.417.858 33.315.242 26.343.904
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 -309.814 -19.646 -306.320 -249.672
BRÜT KAR (ZARAR)
82.931.251 74.398.212 33.008.922 26.094.232
Genel Yönetim Giderleri
12 -20.048.241 -16.313.112 -7.277.404 -5.303.893
Pazarlama Giderleri
12 -23.001.407 -23.038.095 -6.475.409 -7.683.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.440.484 -1.875.076 -531.138 -457.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.051.140 5.351.371 1.450.329 2.169.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.905.338 -3.943.272 -558.970 -2.209.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.586.921 34.580.028 19.616.330 12.608.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.373.812 838.562 204.981 270.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -96.060 -91.442 -52.375 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 177.611 11.177.646 3.395.129 1.292.975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.042.284 46.504.794 23.164.065 14.172.719
Finansman Gelirleri
15 3.282.538 3.191.401 1.042.100 1.646.522
Finansman Giderleri
15 -5.165.476 -2.570.606 -1.754.235 -857.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.159.346 47.125.589 22.451.930 14.961.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.542.295 -5.274.862 -4.102.492 -1.707.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -9.331.848 -4.400.555 -4.154.832 -1.827.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 789.553 -874.307 52.340 120.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,72960000 0,96570000 0,42340000 0,30590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.894.293 23.414.979
Dönem Karı (Zararı)
31.617.051 41.850.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.617.051 41.850.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.154.347 7.157.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 13.514.355 10.453.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
172.230 54.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
84.104 21.060
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 88.126 33.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.496.326 4.983.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.065.235 3.418.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.431.091 1.565.257
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.857 -21.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.276.271 -1.658.428
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -5.034.411 -2.582.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.758.140 924.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-357.412 -838.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
309.814 19.646
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 309.814 19.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-177.611 -11.177.646
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -177.611 -11.177.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.542.295 5.274.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.522 68.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-54.522 68.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.993.123 -20.750.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.528.557 -19.663.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.715.123 -14.891.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.813.434 -4.772.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.262 -15.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.262 -15.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.764.195 -28.503.917
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.727.741 -3.500.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-281.409 555.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.708.607 30.173.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -2.452.687 -477.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.161.294 30.651.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.233.607 994.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-964.856 -776.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.287 -13.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.244 -158.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
295.043 144.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.778.275 28.258.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.639.036 -2.805.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -5.244.946 -2.037.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.826.193 7.274.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.366 225.704
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.366 225.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.732.461 -15.944.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.380.176 -15.416.119
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.352.285 -528.743
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
17.476.504 9.350.440
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
17.476.504 9.350.440
Alınan Temettüler
3 6.818.375 11.061.131
Alınan Faiz
5.034.409 2.582.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.260.145 -23.512.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.459.808 11.307.239
Kredilerden Nakit Girişleri
30.649.068 10.239.530
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-189.260 1.067.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.282.219 -10.291.196
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.282.219 -10.291.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.388.703 0
Ödenen Temettüler
-41.710.984 -23.604.152
Ödenen Faiz
-1.338.047 -924.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.460.341 7.177.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
81.702 407.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.542.043 7.584.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.599.385 2.253.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.141.428 9.837.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.141.428 3.599.385
Ticari Alacaklar
146.603.291 101.845.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 120.249.288 81.316.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.354.003 20.529.166
Diğer Alacaklar
84.949 17.577.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 53.826 17.530.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.123 47.385
Stoklar
4 59.345.325 67.109.520
Canlı Varlıklar
9.990.920 18.028.475
Peşin Ödenmiş Giderler
1.249.658 968.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.249.658 968.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 3.016.840
Diğer Dönen Varlıklar
160.668 196.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
160.668 196.911
ARA TOPLAM
234.576.239 212.342.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.576.239 212.342.801
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.278.274 1.278.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 175.685.925 182.680.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.226.775 19.155.000
Maddi Duran Varlıklar
7 306.230.562 316.296.032
Arazi ve Arsalar
134.830.000 134.830.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.338.087 9.019.029
Binalar
58.193.708 59.969.845
Tesis, Makine ve Cihazlar
91.487.306 99.066.381
Taşıtlar
568.689 699.400
Mobilya ve Demirbaşlar
9.583.694 10.834.100
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.229.078 1.877.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.934.447 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.266.260 1.176.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.266.260 1.176.176
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
506.626.606 520.590.572
TOPLAM VARLIKLAR
741.202.845 732.933.373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.801.415 5.269.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.801.415 5.269.154
Banka Kredileri
8 9.489.627 5.122.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.311.788 146.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.380.381 2.491.148
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 2.380.381 2.491.148
Ticari Borçlar
118.127.877 111.381.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.629.787 26.082.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 94.498.090 85.299.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.445.497 1.580.418
Diğer Borçlar
9.792.657 7.098.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.487.011 5.087.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.305.646 2.011.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.182 243.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.182 243.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 4.086.902 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
661.616 800.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
259.734 398.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.419 9.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.419 9.685
ARA TOPLAM
148.367.946 128.873.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.367.946 128.873.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.056 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 775.056 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.859.355 25.997.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.859.355 25.997.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 23.332.102 24.381.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.966.513 50.378.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.334.459 179.252.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
539.868.386 553.680.556
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
174.757.687 181.377.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.252.085 163.172.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 169.104.290 172.986.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.852.205 -9.814.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.002.520 17.702.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
503.082 503.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.138.138 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.138.138 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
45.523.458 41.329.035
Yasal Yedekler
10 45.523.458 41.329.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
199.437.499 180.664.449
Net Dönem Karı veya Zararı
31.617.051 62.117.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
539.868.386 553.680.556
TOPLAM KAYNAKLAR
741.202.845 732.933.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 63.171 63.171 4.449.877 4.513.048 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.688 516.206.688
Transferler
-2.581.869 -2.581.869 -701.614 -3.283.483 62.595.579 -59.312.096 3.283.483
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 31.369 31.369 5.493.145 5.524.514 41.850.727 41.850.727 30.882.918 30.882.918
Dönem Karı (Zararı)
41.850.727 41.850.727 41.850.727 41.850.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 31.369 31.369 5.493.145 5.524.514 -10.967.809 -10.967.809
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
3.ii.h 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 159.884.068 10.205.030 170.089.098 20.676.623 190.765.721 94.540 94.540 9.943.022 10.037.562 41.329.035 179.587.916 41.850.727 221.438.643 523.555.454 523.555.454
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 503.082 503.082 7.797.614 8.300.696 41.329.035 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.882.617 -3.882.617 -1.078.447 -4.961.064 67.078.453 -62.117.389 4.961.064 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 31.617.051 31.617.051 30.298.810 30.298.810
Dönem Karı (Zararı)
31.617.051 31.617.051 31.617.051 31.617.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 -1.318.241 -1.318.241
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 169.104.290 -10.852.205 158.252.085 16.002.520 174.254.605 503.082 503.082 8.138.138 8.641.220 45.523.458 199.437.499 31.617.051 231.054.550 539.868.386 539.868.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.658.765 -16.460.954 685.508 151.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.296.841 -2.687.551 765.574 342.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-643.260 -14.342.282 55.649 -123.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -643.260 -746.919 55.649 -103.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 0 -13.595.363 0 -20.025
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 21.967 31.369 17.401 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259.369 537.510 -153.116 -68.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 259.369 537.510 -153.116 -68.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 340.524 5.493.145 -880.496 3.749.102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.318.241 -10.967.809 -194.988 3.900.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.298.810 30.882.918 18.154.450 17.154.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
30.298.810 30.882.918 18.154.450 17.154.159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795043
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