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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

19.11.2019 12:03
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***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/08/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/08/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/11/2019
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu 
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,31 (%93,09)'den
9,35 (%93,53)'e yükseltmiştir.
 
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla
 %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,35 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla
"89,22", "95,05", "98,33" ve "93,47" dir.
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,35 derecelendirme notu, 
Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,22 95,05 98,33 93,47 93,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799616


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Yarım 861 883 -4,46  
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