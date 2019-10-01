***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 11:51
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sn. Gözde Gündoğdu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Gökhan Kavur
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr
Gözde Gündoğdu
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789352
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