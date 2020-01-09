***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2020 13:02
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
4.DÖNEM ARACI KURUM KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BIZIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138,77 % 0,00945 % 0,014945 % 158,1505679
QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14,88 % 0,005248 % 0,001602 % 30,53669447
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810283
BIST
13:35116.796
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 3.920,38
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:355,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0389
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:356,5324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0426
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:35292,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -4,52
|Açılış
|: 292,49
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|11.189.939
|% 19,87
|
|IHLGM
|1,13
|48.017.927
|% 11,88
|
|RYSAS
|4,76
|35.935.738
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,60
|5.851.443
|% 11,43
|
|IHYAY
|1,01
|25.176.357
|% 10,99
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,10
|1.457.690.717
|% 4,44
|
|GARAN
|11,86
|431.736.451
|% 6,85
|
|HALKB
|6,29
|388.994.573
|% 3,28
|
|ASELS
|22,78
|375.038.124
|% 2,34
|
|IPEKE
|9,11
|368.487.148
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,44
|357.673.016
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|348.489.315
|% 6,29
|
|ODAS
|2,29
|311.564.379
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,72
|317.327.658
|% 3,82
|
|ALBRK
|1,64
|187.705.848
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6398
|7,6782
|% -1,13
|
|Frank
|6,0096
|6,0458
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5619
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|-12,35
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,12
|
|Yarım
|933
|957
|-31,50
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,75
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,57
|65,57
|0,13
|