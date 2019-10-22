***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.10.2019 19:05
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.09.2019 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794296
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0541
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0647
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,69
|Açılış
|: 276,92
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64