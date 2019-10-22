***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30.09.2019 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794296BIST