***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14.838.221 9.451.798Satışların Maliyeti-1.508.401 -114.043TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.329.820 9.337.755BRÜT KAR (ZARAR)13.329.820 9.337.755Genel Yönetim Giderleri-2.583.683 -3.157.877Pazarlama Giderleri-944.147 -60.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler153.129 70.834Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-362 -763ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.954.757 6.189.709FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.954.757 6.189.709Finansman Gelirleri3.525.643 1.136.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.480.400 7.326.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.968.569 -1.595.590Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.968.569 -1.604.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.511.831 5.730.428DÖNEM KARI (ZARARI)10.511.831 5.730.428Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.511.831 5.730.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.933 -6.889.680Dönem Karı (Zararı)10.511.831 5.730.428Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.511.831 5.730.428Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.541 3.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.541 3.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.156.130 -13.812.804Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.184.271 -391.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.184.271 -391.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.435.895İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.435.895Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.411.732Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-552.623Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.767 -19.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.767 -19.000Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.034Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-635.758 -8.079.277Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları1.189.597Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)729.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-125.499 -8.711Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-8.711Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.499Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.499Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.566 -6.898.391NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.566 -6.898.391DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.105 7.272.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.539 374.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri39.539 71.105Finansal Yatırımlar23.189.555 14.922.740Ticari Alacaklar6.032.149 3.690.797İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.032.149 3.690.797Diğer Alacaklar73.000 61.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar73.000 61.000Peşin Ödenmiş Giderler63.362 10.738ARA TOPLAM29.397.605 18.756.380TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.397.605 18.756.380DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar124.678 7.722Mobilya ve Demirbaşlar124.678 7.722Ertelenmiş Vergi Varlığı15.071 15.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.749 22.793TOPLAM VARLIKLAR29.537.354 18.779.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 108Diğer Borçlar520.809 339.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar520.809 339.039Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.128.542 563.854Kısa Vadeli Karşılıklar0 500.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 500.000ARA TOPLAM1.649.351 1.403.001TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.649.351 1.403.001UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar76.409 76.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar76.409 76.409TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.409 76.409TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.725.760 1.479.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.811.594 17.299.763Ödenmiş Sermaye16.000.000 5.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler614.187 230.711Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları685.576 4.383.517Net Dönem Karı veya Zararı10.511.831 7.685.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.811.594 17.299.763TOPLAM KAYNAKLAR29.537.354 18.779.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228Transferler230.711 5.127.601 -5.358.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.730.428 5.730.428Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.518 5.730.429 15.344.658 15.344.658Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 0 13.196.289Transferler383.476 7.302.059 -7.685.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.494.059Sermaye Arttırımı11.000.000 -11.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 614.187 685.576 10.511.831 27.811.594 27.811.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.511.831 5.730.428DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.511.831 5.730.428Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.511.831 5.730.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794297BIST