***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.10.2019 19:05
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14.838.221 9.451.798
Satışların Maliyeti
-1.508.401 -114.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.820 9.337.755
BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.820 9.337.755
Genel Yönetim Giderleri
-2.583.683 -3.157.877
Pazarlama Giderleri
-944.147 -60.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
153.129 70.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-362 -763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.954.757 6.189.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.954.757 6.189.709
Finansman Gelirleri
3.525.643 1.136.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.480.400 7.326.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.968.569 -1.595.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.968.569 -1.604.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.511.831 5.730.428
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.933 -6.889.680
Dönem Karı (Zararı)
10.511.831 5.730.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.511.831 5.730.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.541 3.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.541 3.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.156.130 -13.812.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.184.271 -391.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.184.271 -391.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.435.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.435.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.411.732
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-552.623
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.767 -19.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.767 -19.000
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-635.758 -8.079.277
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.189.597
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
729.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.499 -8.711
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.499
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.566 -6.898.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.566 -6.898.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.105 7.272.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.539 374.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
39.539 71.105
Finansal Yatırımlar
23.189.555 14.922.740
Ticari Alacaklar
6.032.149 3.690.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.032.149 3.690.797
Diğer Alacaklar
73.000 61.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.000 61.000
Peşin Ödenmiş Giderler
63.362 10.738
ARA TOPLAM
29.397.605 18.756.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.397.605 18.756.380
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
124.678 7.722
Mobilya ve Demirbaşlar
124.678 7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.071 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.749 22.793
TOPLAM VARLIKLAR
29.537.354 18.779.173
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0 108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 108
Diğer Borçlar
520.809 339.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
520.809 339.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.128.542 563.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 500.000
ARA TOPLAM
1.649.351 1.403.001
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.649.351 1.403.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.409 76.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.409 76.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.409 76.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.725.760 1.479.410
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.811.594 17.299.763
Ödenmiş Sermaye
16.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
614.187 230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685.576 4.383.517
Net Dönem Karı veya Zararı
10.511.831 7.685.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.811.594 17.299.763
TOPLAM KAYNAKLAR
29.537.354 18.779.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
230.711 5.127.601 -5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.730.428 5.730.428
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 5.730.429 15.344.658 15.344.658
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 0 13.196.289
Transferler
383.476 7.302.059 -7.685.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.059
Sermaye Arttırımı
11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 614.187 685.576 10.511.831 27.811.594 27.811.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.511.831 5.730.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.511.831 5.730.428
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794297
BIST