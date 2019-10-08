***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:43
igorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,09412621
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.406,14 % 0,06223711
Fon Yönetim Ücreti
42.207,68 % 1,09174196
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
812,32 % 0,02101143
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,04120447
Diğer Giderler
7.649,81 % 0,19786964
TOPLAM GİDERLER
58.307,95 % 1,50819082
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.866.085,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791310
BIST
17:11101.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.137,62
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:115,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:116,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:11280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88