***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,20717909
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
2.125,93 % 0,12103552
Fon Yönetim Ücreti
14.385,13 % 0,81898824
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,09069423
Diğer Giderler
6.766,84 % 0,38525633
TOPLAM GİDERLER
28.509,9 % 1,62315341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.756.451,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791314
BIST
17:11101.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.137,62
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:115,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0227
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:116,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0266
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:11280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88