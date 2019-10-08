***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.639 % 0,20717909Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri2.125,93 % 0,12103552Fon Yönetim Ücreti14.385,13 % 0,81898824Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,09069423Diğer Giderler6.766,84 % 0,38525633TOPLAM GİDERLER28.509,9 % 1,62315341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.756.451,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791314BIST