***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:47
igorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,3443085
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
748,79 % 0,07084769
Fon Yönetim Ücreti
8.653,87 % 0,81879664
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
214,79 % 0,02032262
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,15072367
Diğer Giderler
6.542,08 % 0,61898701
TOPLAM GİDERLER
21.391,53 % 2,02398614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.056.901,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791313
BIST
17:11101.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.137,62
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:115,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0229
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:116,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:11280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88