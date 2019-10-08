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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 13:47
GÜNCEL HABERLER
igorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,3443085
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
748,79 % 0,07084769
Fon Yönetim Ücreti
8.653,87 % 0,81879664
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
214,79 % 0,02032262
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,15072367
Diğer Giderler
6.542,08 % 0,61898701
TOPLAM GİDERLER
21.391,53 % 2,02398614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.056.901,01



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791313


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