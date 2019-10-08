***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti3.639 % 0,3950189Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri7.280,51 % 0,79031027Fon Yönetim Ücreti10.060,19 % 1,0920487Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu140,36 % 0,01523629Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,17292254Diğer Giderler6.748,26 % 0,73253373TOPLAM GİDERLER29.461,32 % 3,19807042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ921.221,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791323BIST