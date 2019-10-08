***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,3950189
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
7.280,51 % 0,79031027
Fon Yönetim Ücreti
10.060,19 % 1,0920487
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
140,36 % 0,01523629
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,17292254
Diğer Giderler
6.748,26 % 0,73253373
TOPLAM GİDERLER
29.461,32 % 3,19807042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
921.221,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791323
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,69
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88