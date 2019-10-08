***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 13:53
igorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
3.639 % 0,3632391
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
551,83 % 0,05508278
Fon Yönetim Ücreti
13.674,82 % 1,36499843
Hisse Senedi Komisyonu
15,2 % 0,00151724
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593 % 0,15901068
Diğer Giderler
6.541,87 % 0,65299889
TOPLAM GİDERLER
26.015,72 % 2,59684711
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.001.819,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791324
BIST
17:10101.847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.146,33
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:105,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0268
|Açılış
|: 5,8010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:106,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:10281,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,99
|Açılış
|: 281,02
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88