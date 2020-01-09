***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.809 % 0,35550588Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.246,33 % 0,09213509Fon Yönetim Ücreti14.809,41 % 1,09478734Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu479,12 % 0,035419Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,11776271Diğer Giderler8.264,64 % 0,61096446TOPLAM GİDERLER31.201,5 % 2,30657447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.352.720,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810291BIST