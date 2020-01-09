***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.809 % 0,51789875Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri9.656,31 % 1,03992324Fon Yönetim Ücreti13.557,4 % 1,46004585Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu153,65 % 0,01654713Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.593 % 0,17155598Diğer Giderler8.640,94 % 0,93057434TOPLAM GİDERLER38.410,3 % 4,13654529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ928.559,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810293BIST