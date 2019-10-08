***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2019 13:41
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,735006
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,735006
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5628,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 40,45
- Kurucu (%)
% 65,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,5
d) Diğer Giderler (%)
% 55,04
Açıklamalar
RBT-3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791306
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,69
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88