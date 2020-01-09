***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,65Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,30698Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,30698Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)9630,71Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 30,87B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 47,46- Kurucu (%)% 65,03- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 34,97- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 1,54c) Saklama Ücreti (%)% 3,99d) Diğer Giderler (%)% 47,01Açıklamalar4.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810286BIST