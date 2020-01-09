***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 13:03
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,136594
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,136594
Varsa İade Tutarı (TL)
4517,58
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
205,91
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
4311,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8815,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 35,3
- Kurucu (%)
% 65,02
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,98
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,14
d) Diğer Giderler (%)
% 39,16
Açıklamalar
4.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810288
BIST
13:36116.823
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.946,49
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:365,8757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0391
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:366,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:36292,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -4,55
|Açılış
|: 292,49
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|10.711.010
|% 19,87
|
|RYSAS
|4,76
|35.865.623
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,60
|5.718.017
|% 11,43
|
|IHYAY
|1,01
|23.012.880
|% 10,99
|
|IHLGM
|1,12
|44.807.169
|% 10,89
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,12
|1.452.053.733
|% 4,59
|
|GARAN
|11,89
|428.519.473
|% 7,12
|
|HALKB
|6,28
|386.395.455
|% 3,12
|
|ASELS
|22,84
|370.880.640
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|356.824.869
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|356.824.869
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|347.609.016
|% 6,86
|
|ODAS
|2,29
|311.066.435
|% 6,51
|
|ALBRK
|1,64
|186.829.153
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,72
|301.875.276
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6369
|7,6752
|% -1,17
|
|Frank
|6,0081
|6,0443
|% -0,79
|
|Riyal
|1,5619
|1,5697
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-12,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|-66,19
|
|Yarım
|933
|957
|-32,02
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,01
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|-0,06
|