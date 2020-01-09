***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
09.01.2020 13:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 2. DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810302
BIST
13:36116.823
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 3.946,49
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:365,8757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0391
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:366,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:36292,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -4,52
|Açılış
|: 292,49
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|11.189.939
|% 19,87
|
|IHLGM
|1,13
|48.017.927
|% 11,88
|
|RYSAS
|4,76
|35.935.738
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,60
|5.851.443
|% 11,43
|
|IHYAY
|1,01
|25.176.357
|% 10,99
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,10
|1.457.690.717
|% 4,44
|
|GARAN
|11,86
|431.736.451
|% 6,85
|
|HALKB
|6,29
|388.994.573
|% 3,28
|
|ASELS
|22,78
|375.038.124
|% 2,34
|
|IPEKE
|9,11
|368.487.148
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,44
|357.673.016
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|348.489.315
|% 6,29
|
|ODAS
|2,29
|311.564.379
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,72
|317.327.658
|% 3,82
|
|ALBRK
|1,64
|187.705.848
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6393
|7,6776
|% -1,14
|
|Frank
|6,0092
|6,0454
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5619
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,46
|
|Yarım
|933
|957
|-31,66
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,83
|