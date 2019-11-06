***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2019 09:48
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796809
BIST
12:02100.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,04
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:025,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:026,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:02274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,08
|19.488.779
|% 12,69
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|DENIZ
|21,18
|1.495.774
|% -5,87
|
|AFYON
|4,35
|12.893.069
|% -5,84
|
|TKURU
|9,30
|8.699
|% -5,78
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|ATAGY
|4,11
|52.213
|% -4,42
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|ASELS
|18,53
|182.644.513
|% -1,91
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|TTKOM
|6,41
|109.092.935
|% 2,56
|
|BJKAS
|2,34
|221.850.733
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,79
|144.118.151
|% 4,07
|
|THYAO
|12,00
|454.565.736
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.268.382
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,29
|43.507.036
|% 10,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% 0,16
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|2,45
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|-3,53
|
|Yarım
|878
|900
|-1,70
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|