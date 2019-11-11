***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak - 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin dokuz aylık Ara Dönem Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798348BIST