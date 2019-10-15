***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
15.10.2019 18:18
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/09/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Air Manas Air Company LLC (Kırgızistan)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarifeli ve Tarifesiz Hava Taşımacılığı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
12.425.000 KGS
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.10.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
6.088.250 KGS
Beher Pay Fiyatı
2.019 Avro (beher %1'lik iştirak payı karşılığını ifade etmektedir)
Toplam Tutar
98.918 Avro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
49
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,01
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
30.09.2019 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında genel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
AviaTrade Corp. LP (Birleşik Krallık)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/09/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşma sağlandığı, Air Manas'ın Şirket tarafından tam konsolidasyona tabi olması nedeniyle işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarıa herhangi önemli bir etkisi bulunmasının beklenmediği ve pay devrinin Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlanacağı 12.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştu. Pay devri ve tescil işlemleri 14.10.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır ve tescil belgesi 15.10.2019 tarihinde teslim alınmıştır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793368
BIST