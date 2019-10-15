***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/09/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAir Manas Air Company LLC (Kırgızistan)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarifeli ve Tarifesiz Hava TaşımacılığıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi12.425.000 KGSİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.10.2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı6.088.250 KGSBeher Pay Fiyatı2.019 Avro (beher %1'lik iştirak payı karşılığını ifade etmektedir)Toplam Tutar98.918 AvroSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)49Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,01Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı30.09.2019 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiKurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında genel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAviaTrade Corp. LP (Birleşik Krallık)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/09/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu Değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşma sağlandığı, Air Manas'ın Şirket tarafından tam konsolidasyona tabi olması nedeniyle işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarıa herhangi önemli bir etkisi bulunmasının beklenmediği ve pay devrinin Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlanacağı 12.09.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştu. Pay devri ve tescil işlemleri 14.10.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır ve tescil belgesi 15.10.2019 tarihinde teslim alınmıştır.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793368BIST