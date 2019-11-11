***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.756.002 -18.756.002 -18.756.002Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.800 502.247.817 2.487.113.712 -21.231.508 2.465.882.204Transferler502.247.817 -502.247.817 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.426.910.303 -79.703.939 83.485.951 645.167.863 2.075.860.178 -12.913.514 2.062.946.664Dönem Sonu Bakiyeler102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 2.505.961.286 -123.631.162 107.247.230 5.016.306 839.053.617 645.167.863 4.562.973.890 -34.145.022 4.528.828.868Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.923.663 -330.923.663 -330.923.663Düzeltmelerden Sonraki Tutar102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.278 507.378.625 3.422.134.592 -37.610.607 3.384.523.985Transferler13.525.981 493.852.644 -507.378.625 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 12.623.953 -15.911.491 71.689.049 0 0 1.310.547.617 1.378.949.128 -1.609.113 1.377.340.015Dönem Sonu Bakiyeler102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.144.441.520 -105.672.040 -149.470.907 18.542.287 995.111.922 1.310.547.617 4.801.083.720 -39.219.720 4.761.864.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.624.517.975 996.269.748Dönem Karı (Zararı)1.311.746.414 643.394.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.311.746.414 643.394.553Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.343.119.838 783.140.269Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.137.406.690 371.594.567Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.137.363 191.896Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.137.363 191.896Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-233.641.104 269.610.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler135.877.577 66.685.402Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-722.465 823.197Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 54.764.816Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-368.796.216 147.337.059Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 342.672.010 84.154.211Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -11.274.528 -8.900.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler106.166.685 92.377.060Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.347.278 -25.887.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler34.681.492 -397.948.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-506.754.584 -423.577.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-238.643.212 -631.106.204Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-28.035.440 -25.604.851Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler358.658.502 418.942.519Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler449.456.226 263.397.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.689.547.744 1.028.586.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-64.816.656 -32.288.151Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-213.113 -28.535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.862.009 -285.049.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.430.236 107.669.942Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları126.647.337 -200.458.942Verilen Nakit Avans ve Borçlar-161.939.582 -192.260.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.478.560.180 -676.580.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri426.168.500 423.727.650Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-403.192.450 -661.693.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-403.192.450 -661.693.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.250.159.498 -360.376.626Ödenen Faiz-318.725.432 -162.971.550Alınan Faiz67.348.700 84.733.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.112.095.786 34.640.097Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi72.128.964 1.413.909.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.184.224.750 1.448.549.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 2.741.044.971 1.988.110.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.925.269.721 3.436.659.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 3.925.269.721 2.741.044.971Ticari Alacaklar6 738.350.474 235.514.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar738.350.474 235.514.142Diğer Alacaklar210.563.613 479.758.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 1.580.011İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar210.563.613 478.178.259Türev Araçlar21 1.655.560 3.134.337Stoklar86.217.762 58.182.322Peşin Ödenmiş Giderler7 1.499.950.838 847.933.762Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 5.954.024Diğer Dönen Varlıklar2.459.384 40.558.563ARA TOPLAM6.464.467.352 4.412.080.391Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar45.634.782 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.510.102.134 4.412.080.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar146.508.950 0Diğer Alacaklar63.086.732 72.613.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar63.086.732 72.613.409Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 51.304.526 39.797.114Maddi Duran Varlıklar8 9.729.571.731 8.248.203.635Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.638.359.036 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 62.952.783 46.859.897Peşin Ödenmiş Giderler7 562.063.207 845.333.090TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.253.846.965 9.252.807.145TOPLAM VARLIKLAR19.763.949.099 13.664.887.536KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 754.308.091 797.815.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 1.454.420.310 659.409.925Ticari Borçlar6 942.184.744 583.526.242İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 423.354 1.158.564İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar941.761.390 582.367.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar71.354.799 25.641.632Diğer Borçlar43.268.064 24.170.136Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler900.776.601 677.753.986Türev Araçlar21 146.191.756 189.722.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)171.836.480 62.772.691Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü68.447.957 0Kısa Vadeli Karşılıklar200.430.954 508.251.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar154.081.584 79.419.630Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar46.349.370 428.831.945Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.183.175 25.307.054ARA TOPLAM4.756.402.931 3.554.371.119Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.740.777 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.758.143.708 3.554.371.119UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 7.985.443.730 5.064.858.596Türev Araçlar21 52.991.832 104.993.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)202.967.877 121.994.007Uzun Vadeli Karşılıklar1.545.847.984 624.090.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.914.307 25.019.690Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.523.933.677 599.070.536Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü456.689.968 479.132.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.243.941.391 6.395.068.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.002.085.099 9.949.439.888ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.801.083.720 3.753.058.255Ödenmiş Sermaye14 102.299.707 102.299.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)455.687.025 455.687.025Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi31.729.006 31.729.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.142.309.103 2.129.685.150Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.132.417 -2.132.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.132.417 -2.132.417Yabancı Para Çevrim Farkları2.144.441.520 2.131.817.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-255.142.947 -310.920.505Yabancı Para Çevrim Farkları-105.672.040 -89.760.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-149.470.907 -221.159.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.542.287 5.016.306Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları995.111.922 832.182.941Net Dönem Karı veya Zararı1.310.547.617 507.378.625Kontrol Gücü Olmayan Paylar-39.219.720 -37.610.607TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.761.864.000 3.715.447.648TOPLAM KAYNAKLAR19.763.949.099 13.664.887.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.513.496.028 6.243.781.039 4.117.149.653 3.351.381.307Satışların Maliyeti15 -6.155.155.315 -4.970.600.145 -2.335.692.427 -2.219.703.840TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.358.340.713 1.273.180.894 1.781.457.226 1.131.677.467BRÜT KAR (ZARAR)2.358.340.713 1.273.180.894 1.781.457.226 1.131.677.467Genel Yönetim Giderleri16 -186.421.410 -182.470.214 -63.478.931 -72.966.039Pazarlama Giderleri16 -236.475.405 -183.655.623 -80.417.490 -72.285.778Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 251.043 903.382 149.767 254.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -56.610.679 -126.260.954 -108.001.705 -224.471.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.879.084.262 781.697.485 1.529.708.867 762.208.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 843.625 28.330.672 11.695 4.737.770Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 11.274.528 8.900.835 4.896.748 5.614.584FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.891.202.415 818.928.992 1.534.617.310 772.560.776Finansman Gelirleri19 71.627.713 90.404.988 27.418.477 47.194.611Finansman Giderleri19 -544.917.029 -173.562.367 -251.710.331 -3.843.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.417.913.099 735.771.613 1.310.325.456 815.911.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-106.166.685 -92.377.060 -107.709.487 -72.782.472Dönem Vergi (Gideri) Geliri-77.612.692 -18.358.293 -77.612.692 -18.358.293Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-28.553.993 -74.018.767 -30.096.795 -54.424.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.311.746.414 643.394.553 1.202.615.969 743.129.364DÖNEM KARI (ZARARI)1.311.746.414 643.394.553 1.202.615.969 743.129.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.198.797 -1.773.310 2.586.897 723.925Ana Ortaklık Payları1.310.547.617 645.167.863 1.200.029.072 742.405.439Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)20 12,81086384 6,30835285 11,73052306 7,25912702Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.623.953 1.415.770.099 -328.210.202 1.086.108.472Yabancı Para Çevrim Farkları12.623.953 1.415.770.099 -328.210.202 1.086.108.472Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar52.969.648 3.782.012 -63.991.506 -6.592.041Yabancı Para Çevrim Farkları-18.719.401 -79.703.939 4.805.611 -51.066.752Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)92.706.134 94.859.644 -88.966.367 44.083.654Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)92.706.134 94.859.644 -88.966.367 44.083.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.017.085 -11.373.693 20.169.250 391.057Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-21.017.085 -11.373.693 20.169.250 391.057DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.593.601 1.419.552.111 -392.201.708 1.079.516.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.377.340.015 2.062.946.664 810.414.261 1.822.645.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.609.113 -12.913.514 3.307.739 -6.341.211Ana Ortaklık Payları1.378.949.128 2.075.860.178 807.106.522 1.828.987.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798349BIST