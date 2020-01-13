***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı temel operasyonel ve finansal performans göstergelerine ilişkin hedef ve beklentiler ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Hedef ve beklentilerin ekte belirtilen uyarılar ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini önemle belirtiriz.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811977BIST