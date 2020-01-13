***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.01.2020 08:26
***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı temel operasyonel ve finansal performans göstergelerine ilişkin hedef ve beklentiler ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Hedef ve beklentilerin ekte belirtilen uyarılar ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini önemle belirtiriz.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811977
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0071
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8652
18:056,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5271
18:05293,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,24
|Açılış
|: 293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
293,45
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6682
|% -0,27
|
|Frank
|6,0116
|6,0478
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5599
|1,5678
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-5,15
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|0,08
|
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